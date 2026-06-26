Encontraron muerto a un futbolista de la Selección Sub-20 de Venezuela tras los terremotos

El futbolista Sub-20, Yimvert Berroterán, de 18 años, estaba desaparecido desde el miércoles cuando se ocasionaron los terremotos en Venezuela.

El futbolista Yimvert Berroterán era considerado una de las promesas de las divisiones juveniles de la Vinotinto.

Tras la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela, una noticia enlutó al mundo del deporte de ese país. Yimvert Berroterán, futbolista de 18 años e integrante de la selección venezolana Sub-20, fue encontrado sin vida luego de permanecer desaparecido desde el miércoles, cuando se produjeron los sismos que devastaron distintas regiones del país.

El joven mediocampista era considerado una de las principales promesas de las divisiones juveniles de la Vinotinto y formaba parte del proceso de selecciones nacionales desde las categorías menores.

Mientras las tareas de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas, las autoridades y organismos deportivos mantienen la búsqueda de otros seis futbolistas que permanecen desaparecidos: Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García.

Quién era el futbolista Yimvert Berroterán Berroterán había logrado consolidarse como una pieza habitual en la selección Sub-17, categoría en la que convirtió tres goles en 17 presentaciones y se destacó por su despliegue, capacidad técnica y compromiso dentro del campo de juego.

A nivel de clubes defendía los colores de UCV FC, donde transitaba sus primeros pasos en el fútbol profesional. Durante la actual temporada había disputado tres encuentros oficiales, acumulando 32 minutos en cancha en medio de su proceso de adaptación a la máxima categoría.