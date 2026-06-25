Desaparecieron siete futbolistas de la Selección de Venezuela tras los terremotos: quiénes son

La Federación Venezolana de Fútbol y UCV FC informaron que desconocen el paradero de siete jugadores de la Selección de fútbol de Venezuela tras la tragedia que sacude al país.

La Federación Venezolana de Fútbol informó, este jueves, la desaparición de siete jugadores de la Selección conocida como “La Vinotinto”, después de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles.

La primera información fue confirmada por la Federación Venezolana de Fútbol y por Universidad Central de Venezuela. Tal como informaron en la red social Instagram, Yimvert Berroterán, integrante de la Selección Sub-20 y futbolista de UCV FC, fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas afectadas por los daños provocados por el fenómeno sísmico. Desde entonces, no hay noticias sobre su paradero.

Yimvert Berroterán, de 18 años. Instagram @selevinotinto Una hora después, desde "La Vinotinto" comunicaron la desaparición de José Manuel Pimentel Berrios, de 16 años. El joven fue visto por última vez en Macuto, otra zona de La Guaira. Los tres casos quedaron vinculados al contexto posterior a los sismos y a las tareas de búsqueda en áreas golpeadas por el desastre.

José Manuel Pimentel Berrios, de 16. Instagram @selevinotinto Quiénes son todos los jugadores de la Selección venezolana que desaparecieron tras los terremotos Con el correr de las horas, desde el Instagram oficial de la Selección venezolana de fútbol fueron actualizando la información notificando qué otros futbolistas fueron notificados como desaparecidos y cuáles pudieron ser contactados.

Hasta las 14 horas del jueves, de acuerdo con "La Vinotinto", son 7 los jugadores que permanecen desaparecidos: