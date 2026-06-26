Acnur lanzó una campaña para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

La agencia de la ONU Acnur lanzó una campaña para realizar donaciones y colaborar con las víctimas de los terremotos en Venezuela. Cómo ayudar desde Argentina.

La agencia de la ONU Acnur inició una colecta para asistir a los damnificados por los terremotos en Venezuela.

La emergencia humanitaria provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela movilizó a organismos internacionales que trabajan contrarreloj para asistir a las miles de personas afectadas por la catástrofe. Entre ellas Acnur que lanzó una campaña a la cual se puede colaborar desde Argentina.

Acnur se encuentra desplegando personal, insumos y asistencia de emergencia para apoyar las tareas de respuesta junto a las autoridades venezolanas y organizaciones humanitarias tras los dos fuertes sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que impactaron durante la noche del miércoles sobre distintas regiones del país, y que causaron consecuencias especialmente graves en Caracas y en los estados de Miranda, Carabobo, Yaracuy y La Guaira.

Los movimientos sísmicos dejaron importantes daños en viviendas, hospitales, aeropuertos y otras infraestructuras esenciales, además de provocar interrupciones en los servicios públicos y obligar a las autoridades venezolanas a declarar el estado de emergencia.

La situación genera especial preocupación entre las poblaciones más vulnerables, particularmente personas refugiadas, retornadas y familias que ya se encontraban en situación de riesgo antes del desastre.

Uno de los episodios más críticos se registró en La Guaira, donde colapsó un centro de acogida temporal que albergaba a unas 140 personas retornadas recientemente a Venezuela, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.