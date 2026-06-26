Partió el primer avión de Argentina con ayuda humanitaria a Venezuela

El Gobierno puso en marcha este viernes el operativo de asistencia humanitaria para Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron al país esta semana. Un avión con personal militar y equipos especializados despegó rumbo al territorio venezolano para colaborar en las tareas de emergencia , según confirmaron fuentes oficiales.

Se trata del primer contingente argentino enviado a la zona afectada desde que se produjo la catástrofe. La misión contempla escalas técnicas en Viru Viru y Manaos antes de arribar a la Base Aérea El Libertador, ubicada en el estado de Aragua. El trayecto completo demandará entre siete y ocho horas.

Desde el Gobierno destacaron el papel de las Fuerzas Armadas en el despliegue. “Las Fuerzas Armadas argentinas están donde se las necesita”, señalaron desde el oficialismo al referirse a la operación.

La decisión de intervenir había sido anticipada el jueves por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien remarcó que la administración de Javier Milei colaborará con las autoridades venezolanas pese a las diferencias políticas existentes entre ambos gobiernos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario sostuvo que "Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente" y confirmó que "Argentina colaborará con asistencia humanitaria" para reforzar las tareas de rescate y asistencia.

Qué incluye la ayuda de la Argentina a Venezuela

El operativo incluye el envío de médicos emergentólogos, enfermeros, auxiliares y equipamiento sanitario, además de medicamentos, una ambulancia y distintos medios de transporte aéreo. Entre ellos figuran un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y una aeronave de Aerolíneas Argentinas destinada al traslado de personal e insumos.

La ayuda también contempla elementos para la asistencia de los damnificados, entre ellos 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado.

En el mismo mensaje, Ravier aseguró que "las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz". Además, afirmó que "en este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano", y destacó el trabajo que realizan los equipos de rescate y protección civil desplegados en las zonas más afectadas.

El balance oficial difundido por las autoridades venezolanas elevó a 920 la cantidad de fallecidos y a 3.360 la cifra de heridos como consecuencia de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles por la noche.

Los daños más severos se concentraron en Caracas y en el estado de La Guaira, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró la emergencia por desastre natural. En esa región también se reportaron saqueos y derrumbes de viviendas y comercios mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia a las víctimas.

La coordinación de la ayuda argentina se desarrolla mientras el canciller Pablo Quirno mantiene contactos con las autoridades venezolanas para definir nuevas necesidades y eventuales refuerzos en la asistencia humanitaria.