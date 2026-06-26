Partió el primer avión de Argentina con ayuda humanitaria a Venezuela
El Gobierno confirmó el envío de la primera aeronave con militares que colaborarán en las tareas de rescate y asistencia por los terremotos.
El Gobierno puso en marcha este viernes el operativo de asistencia humanitaria para Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron al país esta semana. Un avión con personal militar y equipos especializados despegó rumbo al territorio venezolano para colaborar en las tareas de emergencia, según confirmaron fuentes oficiales.
Se trata del primer contingente argentino enviado a la zona afectada desde que se produjo la catástrofe. La misión contempla escalas técnicas en Viru Viru y Manaos antes de arribar a la Base Aérea El Libertador, ubicada en el estado de Aragua. El trayecto completo demandará entre siete y ocho horas.
Desde el Gobierno destacaron el papel de las Fuerzas Armadas en el despliegue. “Las Fuerzas Armadas argentinas están donde se las necesita”, señalaron desde el oficialismo al referirse a la operación.
La decisión de intervenir había sido anticipada el jueves por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien remarcó que la administración de Javier Milei colaborará con las autoridades venezolanas pese a las diferencias políticas existentes entre ambos gobiernos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario sostuvo que "Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente" y confirmó que "Argentina colaborará con asistencia humanitaria" para reforzar las tareas de rescate y asistencia.
Qué incluye la ayuda de la Argentina a Venezuela
El operativo incluye el envío de médicos emergentólogos, enfermeros, auxiliares y equipamiento sanitario, además de medicamentos, una ambulancia y distintos medios de transporte aéreo. Entre ellos figuran un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y una aeronave de Aerolíneas Argentinas destinada al traslado de personal e insumos.
La ayuda también contempla elementos para la asistencia de los damnificados, entre ellos 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado.
En el mismo mensaje, Ravier aseguró que "las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz". Además, afirmó que "en este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano", y destacó el trabajo que realizan los equipos de rescate y protección civil desplegados en las zonas más afectadas.
El balance oficial difundido por las autoridades venezolanas elevó a 920 la cantidad de fallecidos y a 3.360 la cifra de heridos como consecuencia de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles por la noche.
Los daños más severos se concentraron en Caracas y en el estado de La Guaira, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró la emergencia por desastre natural. En esa región también se reportaron saqueos y derrumbes de viviendas y comercios mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia a las víctimas.
La coordinación de la ayuda argentina se desarrolla mientras el canciller Pablo Quirno mantiene contactos con las autoridades venezolanas para definir nuevas necesidades y eventuales refuerzos en la asistencia humanitaria.