Donald Trump acusó a Irán de violar el alto al fuego en un ataque de drones contra buques en Ormuz

El presidente de Estados Unidos reveló que Irán disparó al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz.

En medio del frágil alto al fuego, Donald Trump acusó a Irán de haber disparado "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz" este viernes.

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos precisó que "uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga". "Si bien se produjeron daños, el buque pudo continuar su viaje", agregó.

Por su parte, Trump indicó que sus fuerzas derribaron otros tres drones. "Obviamente, esto constituye una violación imprudente de nuestro acuerdo de alto el fuego", indicó.