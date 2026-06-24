Polémica: ¿Donald Trump usó medicamentos ilegales para tratar de adelgazar?

La Casa Blanca sale a defender a Donald Trump en medio de una polémica por el supuesto uso de medicamentos no autorizados para adelgazar.

La Casa Blanca de Estados Unidos negó que el presidente, Donald Trump, haya accedido a medicamentos no autorizados para adelgazar. Se trataría de un medicamento todavía no aprobado de una farmacéutica estadounidense, como habría señalado una revista especializada en salud.

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, negó el hecho y puso en duda la credibilidad de STAT, una revista especializada en reportajes de salud que publicó un artículo que aseguraba que la farmacéutica Eli Lily facilitó un medicamento extraordinario a un paciente con las características de Donald Trump.

Según STAT, Eli Lilly y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) permitieron que una persona tuviera acceso al medicamento a través del programa de "uso compasivo" de esta última, que permite a los pacientes acceder a tratamientos experimentales si tienen problemas médicos que ponen en peligro su vida de forma inmediata.

STAT declaró que consultó con la Casa Blanca, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para saber si la solicitud era para Trump, pero no recibió respuestas directas.

La salud de Donald Trump está bien, según la Casa Blanca. Foto Dpa La salud de Donald Trump Desai calificó a la reportera Lizzy Lawrence, autora del reportaje, como una "escritora de chismes", para negar las acusaciones contra Donald Trump.