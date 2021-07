El gran daño de pastillas y productos para adelgazar y sacar músculos

Una reveladora investigación fue publicada por científicos de Australia. Se enfoca en el daño hepático grave, con hospitalizaciones y trasplantes de hígado incluidos, que provocan suplementos dietéticos y productos herbales, para perder peso o favorecer el crecimiento muscular o la pérdida de peso.

Estas patologías, aseguran, están en aumento, según el informe.

La investigación se enfocó en los registros médicos de 184 adultos ingresados entre 2009 y 2020 en el Centro de Hígado y Gastroenterología AW Morrow con lesiones hepáticas inducidas por fármacos.

De ellos:

115 estaban relacionados con el paracetamol

19 ocasionados por antibióticos

15 por suplementos herbales y dietéticos

35 relacionados con medicamentos contra la tuberculosis o el cáncer

La sorpresa

Lo sorpresa fue que la proporción de casos vinculados con los suplementos dietéticos y herbales aumentó de 2 de cada 11 (el 15 %), entre los años 2009 y 2011, a 10 de cada 19 (el 47 %) entre 2018 y 2020.

Además, la tasa de supervivencia de los pacientes que no tuvieron un trasplante también empeoró en el grupo de personas cuya enfermedad hepática no estaba relacionada con el paracetamol. Los propios profesionales explican que en el último tiempo percibían más lesiones hepáticas por la administración de compuestos que antes no solían relacionarse.

"Estaba empezando a ver lesiones en pacientes ingresados con lesión hepática después de usar suplementos de culturismo para hombres o suplementos para bajar de peso en mujeres. Decidí que sería mejor hacer un estudio para ver si era cierto mi presentimiento de que más de estas sustancias estaban causando estas lesiones", Ken Liu, hepatólogo y coautor del estudio

La conclusión de los expertos es que es se necesita una supervisión regulatoria más rigurosa para los suplementos y otros productos terapéuticos naturales. Asimismo, se necesita educar a toda la sociedad sobre los riesgos.

Ken Harvey, especialista en salud pública, dijo que el estudio solo revisó los casos más graves, por lo cual teme que la tasa real de afecciones probablemente sea mayor. Además, evalúa que muchos productos evaden los controles y que un gran porcentaje no están basados en evidencia científica.

