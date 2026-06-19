Insólita y penosa polémica entre Donald Trump y Georgia Meloni

Los mandatarios de Estados Unidos e Italia, Donald Trump y Georgia Meloni cruzaron fuertes acusaciones en redes sociales por un asunto menor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, protagonizan una polémica a raíz de una fotografía juntos durante la cumbre del G7 que, según el mandatario norteamericano, aceptó hacerse porque Meloni le daba "pena"; una declaración que la jefa del Gobierno italiano repudió en redes sociales, asegurando que Italia "no suplica".

El presidente Donald Trump realizó estos comentarios en declaraciones al programa italiano 'L'Aria che tira'. "Me rogó que me tomara una foto con ella. Me dio pena", aseguró Trump.

Georgia Meloni, añadió, "tenía muchísimas ganas" de hacerse una foto con él, circunstancia que no tendría por qué haber aceptado. "Pero me dio pena", reiteró el mandatario.

Para Georgia Meloni, Donald Trump es "decepcionante" Georgia Meloni ha respondido con un vídeo publicado en redes sociales en el que ha declarado su "asombro" ante unas declaraciones "completamente inventadas" de Donald Trump.

Tras los dichos de Donald Trump, Georgia Meloni ya encaró consecuencias diplomáticas. Foto: Efe "No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos. Pero una cosa hay que recordar: ¡Italia y yo no suplicamos", ha rebatido Meloni.