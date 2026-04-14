Donald Trump se las agarró con Giorgia Meloni y la acusó de ser "inaceptable"

Donald Trump volvió a apuntar con dureza contra Giorgia Meloni y abrió un nuevo choque político con Italia . El presidente de Estados Unidos aseguró estar sorprendido por la postura de la primera ministra italiana y lanzó una frase contundente al responder a los cuestionamientos que ella hizo por sus críticas al papa León XIV: “La inaceptable es ella”.

La tensión escaló luego de que Meloni calificara de “inaceptables” los ataques de Trump contra el pontífice. Lejos de moderar su posición, el mandatario estadounidense redobló la apuesta y acusó a la dirigente italiana de no dimensionar el peligro que, según él, representa Irán. En ese marco, sostuvo que a Meloni no le preocupa que Teherán pueda acceder a un arma nuclear y lanzó una advertencia extrema sobre el riesgo que eso implicaría para Italia.

Durante una entrevista telefónica con el diario italiano Corriere della Sera, Trump también cargó otra vez contra el papa León XIV. Dijo que el pontífice no entiende lo que ocurre en un escenario de guerra y remarcó que no debería pronunciarse sobre ese terreno. Con ese argumento, intentó justificar tanto sus declaraciones previas como su malestar con la reacción del gobierno italiano.

En esa conversación, que tuvo una duración de apenas seis minutos, Trump cuestionó la actitud de Meloni frente a la crisis con Irán y la acusó de esperar que Estados Unidos resuelva el conflicto por ella. Según planteó, Italia evita involucrarse en una discusión que afecta de manera directa a Europa, tanto por cuestiones estratégicas como energéticas.

El líder republicano además dejó entrever una ruptura política con la premier. Afirmó que Meloni ya no es la misma persona que él creía conocer y deslizó que Italia tampoco seguirá siendo el mismo país. A ese diagnóstico le sumó una de sus banderas habituales: la inmigración, a la que responsabilizó por el deterioro italiano y europeo .

Trump y Meloni volvieron a verse en Whasington. Foto: Efe. Las primeras relaciones entre ambos mandatarios era buena. Pero en los últimos meses eso cambió. En una entrevista con un diario italiano, Trump acusó a Meloni de no involucrarse frente a Irán y de decepcionarlo políticamente. EFE

Trump también expresó su desconcierto por lo que definió como falta de iniciativa de la jefa del gobierno italiano. En ese tramo, cuestionó que no haga nada para asegurar el abastecimiento de petróleo y dijo sentirse impactado porque había pensado que era una dirigente con más coraje. Para el mandatario, la actual postura de Meloni está muy lejos de la imagen que tenía de ella.

Otra de las críticas estuvo centrada en la relación de Italia con la OTAN y en la negativa, según Trump, a colaborar con los objetivos que impulsa Washington en la región. Señaló que la primera ministra no quiere comprometerse ni con la alianza atlántica ni con la estrategia para frenar la amenaza nuclear, y presentó esa negativa como una señal de distanciamiento político.

El presidente estadounidense insistió además en que Italia no quiere verse involucrada pese a que depende del petróleo de esa zona y pese a la importancia de Estados Unidos para el país europeo. En la misma línea, extendió sus críticas al continente y aseguró que Europa se está destruyendo desde adentro por sus propias políticas energéticas.

Sobre el final, Trump volvió a mezclar energía, seguridad y defensa. Cuestionó que los países europeos paguen costos energéticos altísimos y aun así no estén dispuestos a defender el estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro de crudo. Incluso reveló que pidió a Italia el envío de dragaminas a la región, aunque, según dijo, no obtuvo respuesta positiva. Con esa idea cerró con otra frase explosiva: sostuvo que la OTAN es “un tigre de papel”.