Mundial 2026: el modelo que acertó los últimos tres campeones ya eligió a su nuevo campeón

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y, con el arranque del torneo cada vez más cerca, también empezaron a multiplicarse las proyecciones sobre qué selección puede quedarse con la Copa del Mundo . Entre todas, una volvió a destacarse por un motivo puntual: es el mismo modelo que había señalado a Alemania como campeón en 2014, a Francia en 2018 y a Argentina en 2022. Ahora, con esos antecedentes sobre la mesa, el informe volvió a hacer su apuesta y ya eligió al posible ganador de la próxima edición.

El trabajo fue publicado por Panmure Liberum y está firmado por Joachim Klement, que en la introducción recuerda justamente esa racha de aciertos. De todos modos, el propio autor aclara que el texto tiene un tono deliberadamente irónico y que no debe tomarse como una verdad indiscutible. Aun así, deja una frase que resume su posición frente a la predicción: "el modelo es el modelo", escribió Joachim Klement en el informe.

Para construir su pronóstico del Mundial 2026, el economista combina variables como el PBI per cápita, el tamaño de la población, la temperatura media de cada país, la ventaja de ser anfitrión y también los puntos del ranking FIFA, que usa como termómetro de la fortaleza actual de cada plantel. Según explica, con esa mezcla logra explicar una parte importante del rendimiento de las selecciones en una Copa del Mundo, aunque reconoce que siempre hay un margen amplio para lo imprevisible. De hecho, al meterse en las fases mano a mano, remarca que “la suerte juega un papel mucho más importante”, señala el autor del reporte .

En la fase de grupos, el informe le da a Argentina un panorama favorable. En el cuadro de probabilidades que acompaña el reporte, la selección campeona del mundo aparece con un 91% de chances de terminar entre los dos primeros de su zona, por delante de Austria, Argelia y Jordania. Portugal, por su parte, figura con un 77% de probabilidades de ubicarse entre los dos mejores de su grupo, mientras que Países Bajos tiene un 73% en el suyo. Esa primera proyección ya empieza a ordenar un Mundial 2026 con fuerte presencia europea en los tramos decisivos.

A medida que el cuadro avanza, el modelo empieza a sacar del camino a varios de los nombres más pesados. Brasil, por ejemplo, quedaría eliminado en la ronda de 32 frente a Japón, en lo que el propio informe presenta como uno de los mayores batacazos del torneo. Francia también se metería en las instancias decisivas, pero terminaría cayendo frente a Países Bajos, mientras que España e Inglaterra tampoco lograrían llegar al último partido. Así, el recorrido va despejando el camino de varios favoritos hasta dejar en pie a dos equipos que nunca pudieron levantar la Copa del Mundo.

En ese escenario, Argentina tampoco conseguiría repetir el título que ganó en Qatar. El informe la ubica en cuartos de final frente a Portugal y allí aparece uno de los pasajes más fuertes del texto. "El cruce de cuartos de final entre Argentina y Portugal enfrenta al campeón defensor y al último equipo sudamericano que queda en carrera, todavía muy apoyado en una figura ya veterana, contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada. Pero, a diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario", escribió Joachim Klement en el informe.

El modelo tiene un favorito para ganar el Mundial 2026

mundial

Ese razonamiento es central en la lógica del reporte. Klement no desconoce el peso de los grandes nombres, pero insiste en que, cuando el torneo entra en su tramo más cerrado, la profundidad del plantel y la capacidad para sostener partidos largos pasan a ser determinantes. Bajo esa mirada, la selección campeona del mundo tendría herramientas para llegar lejos en el Mundial 2026, pero no el volumen suficiente como para volver a imponerse en los cruces más exigentes.

Con Argentina afuera, Brasil eliminado antes de tiempo y otras potencias fuera del camino, la proyección termina armando una final inesperada entre Portugal y Países Bajos. Ahí es donde el informe se detiene en el peso histórico de ambos seleccionados. Klement plantea que no se trata de dos improvisados ni de dos equipos menores, sino de selecciones con recorrido, prestigio y cuentas pendientes en la historia grande del fútbol. Pero también aclara que el modelo no imagina una final deslumbrante ni un torneo especialmente brillante desde el juego para ninguno de los dos.

Para cerrar su proyección, el analista resume así el perfil de los finalistas que ve en el Mundial 2026: "Históricamente, Países Bajos es, posiblemente, la mejor selección del mundo que nunca ganó una Copa del Mundo, después de haber perdido tres finales. Portugal, de manera similar, siempre fue un buen equipo, pero, salvo la Eurocopa 2016, tampoco ganó títulos importantes. Pero la Euro 2016 es un ejemplo claro de cómo un equipo puede conquistar un gran torneo sin rendir demasiado bien. En ese certamen, Portugal no ganó ni un solo partido en su grupo y apenas logró avanzar a los cuartos de final como uno de los mejores terceros. Luego empató 1 a 1 con Polonia en cuartos y se impuso por penales. En semifinales venció 2 a 0 a Gales, antes de igualar 0 a 0 con Francia en la final y quedarse con el título gracias a un gol de Éder. Nuestro modelo no pronostica que ni Países Bajos ni Portugal sean equipos especialmente atractivos de ver".

shutterstock_2485707505 Países Bajos aparece como el gran candidato de este informe para el Mundial 2026, en una proyección que vuelve a ir contra varios de los favoritos tradicionales. Shutterstock

"Países Bajos tuvo que sacar adelante triunfos trabajados ante Marruecos, Francia y España para llegar a la final, mientras que Portugal tuvo que enfrentarse a Inglaterra y Argentina. Ha sido un recorrido muy exigente para ambos equipos hasta llegar aquí. Pero solo uno de los dos puede ganar", se lee en el informe de Panmure Liberum.

Y ahí aparece el dato que termina de empujar esta proyección al centro de la conversación. Después de acertar a los campeones de 2014, 2018 y 2022, el modelo vuelve a apartarse de varios de los favoritos más repetidos y elige a una selección con una vieja deuda pendiente. Para el informe de Panmure Liberum, el campeón del Mundial 2026 será Países Bajos.