Es uno de los pueblos más lindos de la Patagonia, pero pocos lo conocen

Cochamó es un pueblo del sur de Chile que combina río, montaña y uno de los valles más impactantes de la Patagonia, con senderos y naturaleza en estado puro.

Cochamó es un pueblo del sur de Chile que funciona como puerta de entrada a uno de los valles más impactantes de la Patagonia.

Hay un pueblo del sur de Chile donde la escala cambia de golpe apenas se deja atrás la ruta. Cochamó, en la región de Los Lagos, Patagonia, aparece como una entrada discreta a un paisaje que después se vuelve mucho más imponente, con montañas abruptas, bosques húmedos y ríos que atraviesan todo el entorno.

La localidad se ubica a unos 120 kilómetros de Puerto Montt y a orillas del estuario de Reloncaví, un brazo de mar que ya anticipa el tono patagónico del lugar. Ese punto geográfico hace que el pueblo funcione como una transición entre la costa y la montaña, con una identidad marcada por la naturaleza más que por el desarrollo urbano.

Pero lo que realmente distingue a Cochamó es lo que aparece unos kilómetros más adentro. El valle de Cochamó, muchas veces comparado con Yosemite por sus paredes de granito y su vegetación densa, es uno de los escenarios más impactantes del sur chileno y el principal motivo por el que este pueblo empezó a ganar visibilidad.

image El valle cercano convierte a este pueblo en un punto clave para el trekking y la aventura en plena naturaleza. Chile Travel El acceso al valle no es inmediato. Se llega después de varias horas de caminata o a caballo, un detalle que condiciona la experiencia y también explica por qué el lugar conserva un perfil más intacto. Esa dificultad refuerza el carácter del pueblo, que sigue siendo una base tranquila para quienes buscan meterse en la montaña.

Más allá del trekking, el entorno también invita a otras actividades. La pesca, el kayak, la observación de aves y los recorridos por senderos menos exigentes aparecen como alternativas dentro de un paisaje donde el agua y el verde dominan la escena. En ese contexto, Cochamó sostiene su identidad como pueblo ligado al turismo de naturaleza.