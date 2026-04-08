A este pueblo de Buenos Aires lo cruza todo el mundo, pero casi nadie lo mira de verdad

En la provincia de Buenos Aires hay localidades que muchos ubican por el mapa o por la ruta, pero no siempre por lo que realmente ofrecen. General Villegas entra en esa categoría: aparece sobre la 188 como una referencia conocida para quienes viajan por el noroeste bonaerense, aunque su identidad va bastante más allá de ser un punto de paso.

Ester pueblo se encuentra en el extremo noroeste de la provincia y su ubicación la conecta con una zona de cruces y fronteras internas que le dieron un papel importante en el desarrollo regional. Ese contexto ayudó a formar un perfil donde conviven el ritmo del campo, la memoria ferroviaria y una vida cultural que no suele asociarse de inmediato con la llanura bonaerense.

Uno de los rasgos que más la distingue es su vínculo con Manuel Puig. General Villegas fue el lugar de nacimiento del escritor y parte de esa huella se puede recorrer en el circuito cultural que repasa espacios, escenas y referencias que dialogan con el universo literario que luego aparecería en obras como La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas.

General Villegas En este pueblo de Buenos Aires se respira ese aire de la Argentina rural que muchos olvidan. Visitá Villegas Pero Villegas no se explica solo por su costado literario. El Parque Municipal General San Martín funciona como uno de sus grandes espacios abiertos, con lagunas, senderos, sectores recreativos y actividades al aire libre que le dan a la ciudad una escala más relajada y más cercana al paisaje pampeano.

A esa combinación se suma el Museo Municipal de Bellas Artes Carlos Alonso, que resguarda la serie original de La Guerra al Malón y refuerza una dimensión artística poco común para una localidad de este perfil. Esa presencia cultural amplía mucho la imagen tradicional del destino y le da otra profundidad a la escapada.