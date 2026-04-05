Un pueblo español ofrece vivienda gratis y trabajo para quienes quieran empezar de nuevo: cómo comunicarse

Un pueblo de España lanzó una propuesta para sumar vecinos estables con vivienda sin alquiler, empleo y vida entre montañas.

En una parte de España donde la despoblación viene golpeando desde hace años, un pequeño pueblo decidió salir a buscar nuevos vecinos con una propuesta concreta. La localidad de Arenillas, en Soria, abrió una convocatoria para atraer familias y ofrece vivienda gratuita, empleo asegurado y la posibilidad de instalarse en un entorno natural de Castilla y León.

La iniciativa parte del propio ayuntamiento y apunta a frenar la pérdida de población en un pueblo que hoy ronda los 40 habitantes. La idea no es sumar residentes de paso, sino gente que se quede, eche raíces y ayude a sostener el futuro de la localidad, con preferencia por familias con hijos en edad escolar.

Como parte del plan, las autoridades locales rehabilitaron siete viviendas en los últimos años y ahora ponen a disposición una casa municipal completamente equipada, sin costo de alquiler para la familia que resulte elegida. El único gasto a cargo de quienes se muden será el derivado del uso diario de la vivienda.

La oferta incluye además un puesto de albañil destinado al mantenimiento y la rehabilitación de edificios municipales. Según la convocatoria, se trata de un empleo con contrato fijo, pensado para cubrir necesidades reales del patrimonio rural y garantizar ingresos estables a quienes se instalen en el pueblo.

areni El plan del ayuntamiento apunta a sumar población estable en una localidad de Soria que hoy tiene alrededor de 40 habitantes. Ayuntamiento de Arenillas Hay otro punto que puede ampliar la propuesta. No es obligatorio, pero el ayuntamiento valora especialmente que la familia seleccionada también pueda hacerse cargo del bar o del centro social, un espacio clave para reuniones vecinales, celebraciones y actividades culturales. Esa tarea funcionaría como complemento del empleo principal y, al mismo tiempo, como una forma de reforzar la vida comunitaria.