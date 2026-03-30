Horcón, una escapada a un pueblo de Chile con otra cara del Pacífico
Horcón es un pueblo de la Región de Valparaíso donde la playa, la caleta y los acantilados forman una de las postales más singulares del litoral chileno.
Horcón no entra en la idea más clásica del balneario chileno. Este pueblo costero de Puchuncaví aparece entre acantilados, pequeñas playas y una caleta que le da un perfil mucho más marcado por la pesca artesanal y la vida junto al mar que por el turismo masivo.
La escena cambia apenas se llega. En Horcón, el relieve es parte del encanto: la costa se corta en barrancas, se abre en pequeñas entradas y deja una sensación mucho más irregular y pintoresca que la de otros puntos del litoral central.
Ese carácter se refuerza con sus playas. En el entorno de Horcón aparecen sectores como Cau Cau, El Tebo, Las Ágatas, El Clarón y Playa Luna, una variedad que le da al pueblo varias formas de mirar el mar dentro de un mismo recorrido.
Pero el corazón de Horcón sigue estando en la caleta. Ahí se concentra buena parte de su identidad cotidiana, entre embarcaciones, faena artesanal y un ritmo costero que mantiene al pueblo muy ligado a su historia marítima.
También hay algo en Horcón que no se explica solo por el paisaje. El pueblo ganó fama por su condición de caleta pintoresca dentro de la zona central de Chile, con una escala pequeña y una imagen donde el mar no queda de fondo, sino que organiza la vida local.
En una escapada corta, Horcón funciona porque ofrece más de una postal en pocos kilómetros. Hay costa abierta, rincones de playa, sectores rocosos, vista de acantilados y un ambiente de pueblo que todavía conserva una relación directa con el agua.
Por eso Horcón termina siendo una opción distinta dentro de la costa chilena. No se apoya en una sola gran atracción, sino en la mezcla entre caleta, playa y relieve, una combinación que vuelve al pueblo mucho más particular de lo que su tamaño sugiere.