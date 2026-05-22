Entre caminos rurales y vistas serranas, este pueblo cordobés ofrece otra calma

En este pueblo de Córdoba , el paisaje no necesita exageraciones para llamar la atención. Las Calles aparece entre caminos de tierra, árboles, vistas abiertas y un ritmo mucho más lento que el de los destinos turísticos más masivos de Traslasierra.

La localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial 14, muy cerca de Nono y Mina Clavero, aunque mantiene un perfil completamente distinto. Con menos movimiento y una escala mucho más pequeña, el pueblo se volvió una opción buscada para quienes priorizan tranquilidad y naturaleza.

Uno de los rasgos más fuertes del lugar es justamente su ubicación. Desde distintos puntos de Las Calles se observan las Sierras Grandes y buena parte del valle, en un paisaje donde predominan el verde, el aire limpio y las construcciones bajas integradas al entorno.

El nombre del pueblo también despierta curiosidad. Según distintas versiones locales, proviene de antiguos senderos y caminos internos que conectaban puestos rurales y viviendas de la zona antes del crecimiento turístico del valle .

En este pueblo , las vistas abiertas hacia las Sierras Grandes forman parte de la experiencia cotidiana.

Las Calles no funciona como un destino de grandes atractivos puntuales, sino como una experiencia más ligada al descanso. Las caminatas, los recorridos serranos, las cabalgatas y las tardes tranquilas forman parte de una lógica donde el paisaje tiene más peso que cualquier estructura turística.

La cercanía con otros puntos de Traslasierra también ayuda. Desde el pueblo se puede llegar rápidamente a ríos, balnearios y localidades más conocidas, aunque muchos visitantes terminan valorando justamente el contraste entre el movimiento regional y la calma que conserva Las Calles.

Otro aspecto que se mantiene fuerte es el perfil rural. En la zona todavía aparecen campos, senderos y pequeños emprendimientos vinculados a productos regionales, una característica que le da al lugar una identidad mucho más simple y auténtica.

Por eso Las Calles sigue ganando espacio entre quienes recorren el oeste cordobés. Entre sierras, caminos tranquilos y paisaje abierto, este pueblo ofrece una forma distinta de vivir Traslasierra, más silenciosa y mucho menos apurada.