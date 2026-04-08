El pueblo de Córdoba donde el río marca el ritmo de la escapada serrana

La Granja es un pueblo de las Sierras Chicas que combina río, cascadas y casonas históricas en una escapada distinta cerca de la capital cordobesa.

Este pueblo de Córdoba se apoya en el río y en el paisaje serrano para construir una de las escapadas más cercanas a la capital.

En este pueblo de Córdoba, el recorrido no arranca por una plaza ni por una avenida principal, sino por el sonido del agua. La Granja creció alrededor de su río y encontró en ese vínculo una identidad que todavía ordena la forma en que se vive y se recorre el lugar.

Ubicado en las Sierras Chicas, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, el pueblo aparece como una de las escapadas más accesibles del corredor serrano. Esa cercanía lo vuelve ideal para viajes cortos, pero sin perder la sensación de estar en un entorno completamente distinto al urbano.

El agua es uno de los grandes ejes de La Granja. A lo largo del pueblo se suceden balnearios naturales como Las Cañitas, La Toma o el Quinto Baño, espacios donde el río se vuelve protagonista y marca buena parte de la experiencia, sobre todo en los meses más cálidos.

image En La Granja, el pueblo y los balnearios naturales forman una postal típica de las Sierras Chicas. Córdoba Turismo Todo lo que este pueblo ofrece Pero la propuesta no se agota ahí. En los alrededores del pueblo también aparecen senderos y recorridos que llevan a cascadas y zonas de monte serrano, como el camino hacia las Tres Cascadas, uno de los paseos más elegidos para quienes buscan algo más que el clásico día de río.

La historia también tiene su lugar. La Granja conserva casonas antiguas, una capilla del siglo XIX y construcciones que permiten leer el paso del tiempo en un pueblo que, aunque creció, todavía mantiene una escala tranquila y una identidad bien marcada.