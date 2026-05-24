ArtHaus reúne a Kuitca y Mondongo en dos muestras clave del arte contemporáneo

En el corazón del microcentro porteño, ArtHaus vuelve a convertirse en uno de los epicentros del arte contemporáneo argentino con la presentación simultánea de dos propuestas de gran escala y fuerte identidad: la serie Diarios de Guillermo Kuitca y la nueva exposición del colectivo Mondongo junto al escritor Sergio Bizzio, bajo el título Pintura Cortada.

Las muestras, ocupan varios niveles del edificio de Bartolomé Mitre 434 y consolidan el perfil de ArtHaus como uno de los espacios más activos en la producción y exhibición del arte contemporáneo en Buenos Aires .

La exposición Diarios 2000-2025 marca el punto final de una de las series más singulares y persistentes en la trayectoria de Guillermo Kuitca. Concebidos durante más de tres décadas, los Diarios comenzaron en 1994 en el taller del artista en Belgrano a partir de una operación casi doméstica: reutilizar un lienzo descartado, tensarlo sobre una vieja mesa redonda de jardín y convertir esa superficie en el centro operativo del estudio. Sobre ella fueron quedando rastros involuntarios y deliberados del trabajo cotidiano: restos de pintura, garabatos, anotaciones, cálculos, teléfonos, medidas, manchas, dibujos y escrituras dispersas. Con el paso del tiempo, ese cúmulo de acciones terminó configurando una obra autónoma, a mitad de camino entre la abstracción, el mapa mental y el documento íntimo.

La exhibición organizada por ArtHaus reúne por primera vez los Diarios pertenecientes a la colección del fallecido cofundador de Microsoft Paul G. Allen junto con los realizados entre 2005 y 2025. El resultado es una única pieza compuesta por 45 partes presentadas en una misma sala circular, que funciona como una suerte de autobiografía indirecta del artista. “Los Diarios son mi territorio más personal, el lugar donde dibujo y pintura se cruzan y donde todo es posible”, señaló Kuitca al presentar el proyecto. La definición resulta precisa: en estas obras desaparece la noción tradicional de composición y aparece, en cambio, una lógica asociativa donde conviven accidente y control, memoria y presente, trabajo y vida cotidiana.

De Venecia a Buenos Aires

La historia pública de los Diarios atravesó algunas de las instituciones más importantes del circuito internacional. La serie fue presentada por primera vez en la Fondation Cartier pour l'art contemporain en París en el año 2000 y luego integró la gran retrospectiva Guillermo Kuitca. Obras 1982-2002, organizada por el Museo Reina Sofía y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Más tarde llegaron exhibiciones en Santiago de Chile y Bogotá, hasta alcanzar uno de sus momentos de mayor visibilidad internacional en 2007, cuando la serie fue instalada en el Arsenale de la 52ª Bienal de Venecia bajo la curaduría de Rob Storr.

Kuitca Guillermo Kuitca. Gentileza.

Uno de los datos más significativos del recorrido reciente de la serie ocurrió en 2022, cuando el conjunto perteneciente a Paul Allen fue subastado en Christie's en Nueva York. La venta estableció un récord para Kuitca y confirmó el peso de la serie dentro del mercado internacional. El último Diario no cuelga de la pared sino que vuelve a apoyarse sobre la misma mesa original de 1994 que forma parte de la exposición. Ese objeto doméstico reaparece así como principio y final de toda la serie.

El último diario El último diario. Gentileza.

Mondongo y Bizzio: dibujos colectivos y papeles cortados

En el séptimo piso del edificio, el clima cambia radicalmente. Allí Mondongo presenta junto a Sergio Bizzio Pintura Cortada, una serie de 108 obras realizadas con papeles recortados de colores saturados mediante la técnica del cut-out. La muestra es el resultado de un método de trabajo colectivo que el grupo sostiene desde hace aproximadamente una década. Sentados siempre alrededor de una gran mesa rectangular en el taller, Juliana Laffitte, Manuel Mendanha y Sergio Bizzio comienzan dibujos que luego rotan entre los tres en sentido horario. Cada uno interviene todas las piezas hasta concluirlas. Al final, Bizzio propone los títulos y el grupo los vota. Según describen sus autores, casi no hablan durante el trabajo: escuchan música mientras las hojas circulan de mano en mano.

El resultado son imágenes de gran intensidad cromática y fuerte carga simbólica que remiten tanto a las cartas del tarot como a los papeles recortados de Henri Matisse. Hay figuras ambiguas, rostros fragmentados, cuerpos híbridos y escenas que oscilan entre lo onírico y lo ceremonial. La muestra incluye, en el medio de la sala la muñeca-bruja en su hamaca, con nuevos ojos y un rostro colorido, repintada exclusivamente para esta instancia.

Juliana y Manuel con Sergio Bizzio en el Baptisterio Juliana y Manuel con Sergio Bizzio en el Baptisterio. Gentileza.

El baptisterio en transformación

Construido con 3.276 bloques de plastilina policromada amasados manualmente, El Baptisterio de los colores se ha convertido desde su inauguración en una de las obras más reconocibles de Mondongo. Su estructura de doce caras toma referencias de la teoría del color de Johannes Itten y de las investigaciones abstractas de Wassily Kandinsky. La particularidad de la pieza es que nunca permanece idéntica: los bloques pueden desplazarse dentro de la retícula, permitiendo sucesivas transformaciones visuales.

En esta nueva etapa, titulada Transformación II, la instalación adopta la forma de dos ojos enfrentados que intensifican los contrastes cromáticos y el claroscuro. La obra adquiere así un aspecto casi ritual, reforzando el carácter inmersivo del espacio. Mondongo, formado por Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, es uno de los colectivos argentinos de mayor proyección internacional de las últimas décadas. Sus trabajos fueron exhibidos en instituciones como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Los Angeles County Museum of Art y el Maxxl, y forman parte de colecciones en América, Europa y Medio Oriente.

“Pintura cortada” y la muñeca bruja” “Pintura cortada” y la muñeca bruja” Gentileza.

ArtHaus y la reconversión del microcentro

Desde su apertura en 2021, ArtHaus se consolidó como uno de los actores más activos en el proceso de revitalización cultural del microcentro porteño. Fundado por Andrés Buhar, el espacio combina exhibiciones, conciertos, performances, teatro y cine, apostando a una programación interdisciplinaria y de acceso amplio.

La coexistencia entre la introspección silenciosa de Kuitca y la exuberancia visual de Mondongo resume, de algún modo, dos modos muy distintos de entender la práctica artística contemporánea. En una sala aparecen las huellas mínimas del tiempo y la intimidad del taller; en otra, el color saturado, el trabajo colectivo y la transformación permanente.

IMG_5076 Mondongo-Bizzio, “Pintura cortada” Gentileza.

Ambas exposiciones, sin embargo, comparten un punto central: la idea de que una obra no es una imagen terminada, sino también el registro de un proceso, de una duración y de una experiencia compartida.

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

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