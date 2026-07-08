Fibrilación auricular: por qué detectarla a tiempo puede prevenir un ACV

La fibrilación auricular volvió a ocupar un lugar central en la conversación sobre salud cardiovascular por su estrecha relación con el accidente cerebrovascular ( ACV ). Especialistas destacan que la detección temprana, el control de los factores de riesgo y el tratamiento adecuado son claves para prevenir eventos potencialmente graves.

La prevención del ACV está íntimamente ligada a la consulta médica periódica, el diagnóstico temprano de factores de riesgo cardiovasculares —como hipertensión arterial, diabetes y dislipemia—, el cumplimiento de las indicaciones médicas y la adopción de hábitos saludables.

Según el Dr. Fernando Scazzuso, jefe de electrofisiología y arritmias del Instituto Cardiovascular Buenos Aires (ICBA), muchos pacientes con alta probabilidad de sufrir un ACV presentan fibrilación auricular (FA) , una alteración del ritmo cardíaco en la que el corazón late de forma desorganizada.

De acuerdo con el especialista, un corazón sano presenta entre 60 y 100 latidos por minuto debido a señales eléctricas regulares. En cambio, una persona con fibrilación auricular puede registrar entre 100 y 175 latidos por minuto.

"La principal complicación asociada a la fibrilación auricular es el desarrollo de coágulos sanguíneos, un factor que eleva hasta cinco veces el riesgo de padecer un ACV ", explicó Scazzuso.

En la fibrilación auricular de origen no valvular, más del 90% de los coágulos cardíacos se originan en el apéndice auricular izquierdo, también conocido como orejuela auricular izquierda. El riesgo aumenta además cuando existen otras condiciones como:

Hipertensión arterial no controlada.

Diabetes.

Insuficiencia cardíaca.

Edad mayor de 65 años.

Antecedentes de eventos vasculares o trombóticos.

En Argentina, la prevalencia estimada de fibrilación auricular ronda entre el 1% y el 2% de los adultos, aunque supera el 10% en personas mayores de 75 años.

Cómo prevenir el ACV en pacientes con fibrilación auricular

La Dra. Marianela López Armaretti, especialista en neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, afirmó que la fibrilación auricular es una de las principales causas de ACV isquémico cardioembólico.

Sin embargo, remarcó que una proporción importante de estos casos puede prevenirse mediante la detección oportuna de la enfermedad, la correcta evaluación del riesgo tromboembólico y la implementación temprana de estrategias de prevención cerebrovascular.

Entre las principales alternativas terapéuticas, los especialistas mencionan:

Anticoagulación oral: indicada en muchos pacientes con riesgo tromboembólico para disminuir la formación de coágulos y prevenir un ACV . La elección del tratamiento depende de la evaluación médica individual.

. La elección del tratamiento depende de la evaluación médica individual. Oclusión de la orejuela auricular izquierda: procedimiento mínimamente invasivo destinado a pacientes seleccionados, especialmente cuando existen contraindicaciones para la anticoagulación o un elevado riesgo de sangrado. Consiste en implantar un dispositivo que reduce el riesgo de eventos embólicos.

Ablación cardíaca: busca tratar la arritmia, controlar o restablecer el ritmo cardíaco y mejorar los síntomas. Puede realizarse mediante distintas tecnologías según cada caso.

Tratamientos para la fibrilación auricular y hábitos saludables

Dentro de las técnicas de ablación se encuentran:

Ablación por campo pulsado (PFA): utiliza pulsos eléctricos de alta intensidad para actuar sobre el tejido responsable de la arritmia y forma parte de las alternativas más modernas.

Ablación por radiofrecuencia o crioablación: emplea calor o frío para destruir o aislar los tejidos que generan la fibrilación auricular .

. Ablación del nódulo auriculoventricular: se reserva para casos seleccionados y requiere posteriormente la colocación de un marcapasos permanente.

El marcapasos permanente es un dispositivo implantado debajo de la piel que envía señales eléctricas para regular el ritmo cardíaco cuando el corazón late demasiado lento o de forma desordenada.

Los especialistas coinciden en que el abordaje de la fibrilación auricular debe ser individualizado, combinando estrategias para prevenir la formación de coágulos, reducir el riesgo de ACV isquémico, controlar la arritmia y tratar las enfermedades asociadas.

Fibrilación auricular: síntomas y la importancia de los controles médicos

La Dra. López Armaretti señaló que el principal objetivo desde la neurología vascular es prevenir el primer ACV isquémico o evitar su recurrencia mediante la detección precoz de la fibrilación auricular y el adecuado control de los factores de riesgo cardiovasculares.

Por su parte, el Dr. Scazzuso destacó que, además del tratamiento específico, resulta fundamental mantener una alimentación saludable, realizar actividad física de manera regular, conservar un peso adecuado y evitar el consumo de tabaco.

Además, advirtió que no todas las personas con fibrilación auricular presentan síntomas, por lo que en muchos casos el diagnóstico se realiza durante un chequeo médico de rutina.

Cuando aparecen manifestaciones, es importante consultar al médico ante la presencia de:

Palpitaciones.

Cansancio o fatiga.

Falta de aire o dificultad para respirar.

Mareos, sensación de aturdimiento o desmayos.

Dolor o molestias en el pecho.

Disminución de la capacidad para realizar actividad física.

Confusión, en los casos más graves.

La detección temprana, el seguimiento médico y la adopción de hábitos saludables continúan siendo las principales herramientas para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular asociado a la fibrilación auricular.