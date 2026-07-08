Gran Mendoza: cómo funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo

El próximo jueves 9 de julio comenzará en todo el país un fin de semana largo con fines turísticos, el cual se prolongará hasta el domingo 12. En ese contexto, los municipios del Gran Mendoza prepararon su calendario pensando en poder brindar diferentes servicios durante estos días.

Si bien el viernes 10 de julio no es feriado, sí fue decretado como día no laborable, por lo que la administración pública nacional, provincial y municipal verá afectado su normal funcionamiento.

La capital de Mendoza informó que el edificio municipal permanecerá cerrado y no habrá atención administrativa tanto el día 9 como el 10 de julio.

Sin embargo, también aclararon que los servicios esenciales estarán garantizados mediante un esquema de guardias en la mayoría de las áreas, para asegurar así atención ante cualquier eventualidad. El servicio de recolección funcionará en los horarios habituales.

Desde Maipú anunciaron que tanto el edificio central como las delegaciones municipales permanecerán cerrados ambos días.

A su vez, señalaron que habrá guardia en los servicios esenciales y recolección de residuos garantizada durante los días que se extiende el fin de semana largo.

Los municipios del Gran Mendoza planifican sus servicios para el fin de semana largo.

Las Heras

Desde la comuna señalaron que las oficinas públicas de la Municipalidad permanecerán cerradas ambos días, mientras que la recolección de residuos funcionará con normalidad.

Además, agregaron que la Guardia Urbana Municipal (GUM) permanecerá con guardia activa las 24 horas. Puede contactarse por teléfono al 0800-222-0857 o por WhatsApp al 2612649239.

Godoy Cruz

La recolección de residuos será la habitual: el día jueves se recolectarán los secos, el viernes y domingo los húmedos y el sábado no habrá servicio.

Por su parte, el estacionamiento medido funcionará en la zona de la plaza de Godoy Cruz el jueves de 9 a 18 y el domingo a partir de las 13:30. Además, habrá guardias habituales de feriados y asuetos, ya que no habrá actividad administrativa.

Emergencia y Protección Social brinda contención y asistencia inmediata al 2613064939 y las denuncias urgentes por violencia de género podrán realizarse las 24 horas al 2613064937.

Guaymallén

El departamento más poblado de Mendoza también tendrá cerradas las oficinas municipales durante el jueves y el viernes.

Por su parte, el servicio de recolección de residuos tanto urbano (a cargo de la empresa Santa Elena) como rural (con movilidades propias) funcionará bajo el calendario normal, con los horarios habituales de fin de semana.

Luján de Cuyo

La comuna lujanina tendrá las oficinas administrativas municipales cerradas tanto el día jueves como el viernes.

Sin embargo, desde el Municipio informaron que los servicios esenciales y la recolección funcionarán con normalidad y con el calendario habitual de trabajo.