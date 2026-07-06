Operativos en el Gran Mendoza dejaron varios detenidos, un arma secuestrada y droga incautada

Los operativos se realizaron durante el fin de semana en Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. Hubo varios aprehendidos y se secuestró un arma de fuego y drogas.

Una serie de operativos desplegados durante el fin de semana en distintos puntos del Gran Mendoza permitió a la Policía de Mendoza secuestrar un arma de fuego, drogas, recuperar una bicicleta robada y detener a varias personas en diferentes procedimientos realizados en Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.

Las maniobras estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), que desarrollaron recorridos de prevención en diferentes barrios de los departamentos mencionados.

Procedimientos en el Gran Mendoza Uno de los procedimientos tuvo lugar en el barrio Parque Sur, de Godoy Cruz, donde los uniformados advirtieron la actitud sospechosa de un hombre que intentó escapar al notar la presencia policial. Tras una breve persecución, fue alcanzado y, durante la requisa, los efectivos encontraron una bolsa con casi 100 gramos de cocaína, por lo que quedó a disposición de la Justicia.

Bolsa con cocaína secuestrada por efectivos, tras una persecucíon en la que resultó aprehendido un hombre. En otro operativo realizado también en Godoy Cruz, personal policial identificó a dos hombres que circulaban por calle Segundo Sombra. Al efectuarles un palpado preventivo, descubrieron que uno de ellos llevaba oculta entre sus prendas una pistola FM Hi-Power calibre 9 milímetros, con un cargador colocado y 11 cartuchos, motivo por el cual ambos fueron aprehendidos.

En ese mismo departamento, otro patrullaje culminó con la detención de un hombre que transportaba cuatro envoltorios, una bolsa con marihuana y un molinillo, elementos que fueron secuestrados durante el procedimiento.