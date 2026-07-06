Entraron a una casa de un barrio privado mientras la dueña no estaba y escaparon con joyas de oro y plata

El robo ocurrió en un barrio privado de Luján de Cuyo cuando la propietaria se encontraba fuera de la vivienda. Los sujetos escaparon con joyas de alto valor.

Los sospechosos ingresaron al barrio privado y aprovecharon la ausencia de la dueña para ejecutar el robo.

La Policía investiga un robo ocurrido en una vivienda de un barrio privado de Luján de Cuyo, donde delincuentes ingresaron durante la ausencia de la propietaria y escaparon con joyas de oro y plata. los malvivientes escaparon tras concretar el robo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en el barrio privado Parque Las Candelas, en Chacras de Coria, donde, según las primeras actuaciones, los autores lograron acceder tanto al predio como a la vivienda aprovechando una abertura del inmueble.

La dueña no estaba en el domicilio En la denuncia, la mujer explicó que abandonó su domicilio durante la tarde del viernes y regresó alrededor de las 3 de la madrugada del sábado. Al ingresar a la vivienda advirtió que desconocidos habían entrado y sustraído distintas joyas de oro y plata de gran valor

Como parte de las medidas dispuestas, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad de una vivienda vecina, donde quedó captado el paso de una camioneta Toyota Hilux que podría estar vinculada con el robo.