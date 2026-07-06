Se filtró el video del día que Cristina Kirchner llamó a Diego Maradona por su cumpleaños antes de su muerte

El abogado querellante Mario Baudry, llevó al juicio una grabación del saludo telefónico de Cristina Fernández de Kirchner a Diego Maradona para demostrar que Vanesa Morla lo manipulaba.

Este lunes, se filtró el video del llamado telefónico que le hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kircher a Diego Armando Maradona por su cumpleaños, el 30 de octubre de 2020, semanas antes de su fallecimiento el 25 de noviembre.

El video fue presentado, en una nueva audiencia del juicio por la muerte del exfutbolista, por el abogado querellante Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, queriendo dejar en evidencia que Vanesa Morla, hermana de Matías Morla, manipulaba al campeón del mundo.

Sin embargo, el material no fue incorporado como prueba. De acuerdo con lo explicado por el periodista Sergio Farella a TN, el tribunal resolvió rechazarlo porque no guarda relación con el objeto procesal del debate oral, centrado en la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Mirá el video de Diego Maradona hablando con Cristina Kirchner En las imágenes se observa al exjugador mientras toma una bebida energizante y atiende el teléfono. Del otro lado de la línea se escucha la voz de Cristina Kirchner, quien lo saluda por su cumpleaños número 60 -y el último- con un mensaje de afecto.

“Querido, te quería decir que te quiero mucho. Sos el único argentino, uno de los pocos argentinos, que ha dado alegrías y has puesto la bandera argentina lo más alto en todo el mundo, así que no podía dejar de llamarte. ¿Cómo andás?”, le dijo la expresidenta.