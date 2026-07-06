Así es el departamento de la vecina de Cristina Kirchner que está a la venta: cuánto cuesta

Uno de los inmuebles más conocidos de la esquina de Juncal y Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires, fue puesto en venta. Se trata del dúplex de Ximena de Tezanos Pinto, ubicado inmediatamente encima del departamento donde residió Cristina Fernández de Kirchner en el edificio de Juncal al 1300.

La propiedad se ofrece por US$930.000 y combina características arquitectónicas destacadas con una ubicación que cobró relevancia por distintos acontecimientos de la historia política reciente.

El inmueble cuenta con 280,57 metros cuadrados cubiertos y una terraza de uso exclusivo de 120 metros cuadrados .

Además, en el segundo nivel posee un departamento independiente de aproximadamente 30 metros cuadrados , equipado con cocina y baño propios. En ese mismo sector también se encuentran el lavadero y una terraza con parrilla y pileta.

Otro de los aspectos distintivos de la propiedad es que permite accesos independientes en ambos niveles.

La historia del departamento

Según la información difundida, Ximena de Tezanos Pinto adquirió el dúplex hace más de treinta años, cuando el inmueble presentaba un estado de conservación deteriorado.

Tras una remodelación integral, la vivienda fue adaptada para convertirse en el hogar familiar y reorganizó completamente sus espacios interiores.

Un edificio con valor arquitectónico y ligado a la historia política

El edificio fue diseñado por el estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, considerado uno de los referentes de la arquitectura argentina del siglo XX. Entre sus rasgos distintivos conserva los pisos originales de parqué y forma parte del patrimonio urbano porteño.

La dirección de Juncal al 1300 adquirió notoriedad nacional por haber sido el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner durante varios años. En ese lugar se realizaron reiteradas concentraciones de militantes y simpatizantes que se reunían frente al edificio mientras la exmandataria saludaba desde el balcón.

Además, el 1° de septiembre de 2022 la vereda del edificio fue escenario del intento de atentado contra la entonces vicepresidenta. Posteriormente, Fernández de Kirchner se trasladó a otro domicilio ubicado en el barrio de Constitución: San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria por su condena en el marco de la causa Vialidad.

El rol de Ximena de Tezanos Pinto

La propietaria del dúplex también adquirió visibilidad pública por los mensajes que colocó en el balcón de su departamento. Según manifestó en distintas oportunidades, colgó banderas y carteles dirigidos al gobierno del que formaba parte Cristina Fernández de Kirchner "en defensa de la República y la democracia".

Con el paso del tiempo, esa situación convirtió al inmueble en otro de los puntos de referencia de una esquina atravesada por acontecimientos políticos de amplia repercusión.