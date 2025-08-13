El juicio por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner entra en su etapa culmine

Luego de poco más de un año de juicio, el Tribunal Oral Número 6 dará inicio a los alegatos finales en la causa por el atentado a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

La apertura de la ronda de exposiciones estará a cargo de los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira quienes representan a la querella de la exmandataria. Los letrados realizarán su evaluación de toda la prueba producida a lo largo de más de 35 audiencias, donde declararon personas del entorno de los acusados, peritos e incluso el jefe de la custodia de Cristina Fernández de Kirchner .

A lo largo del debate se plantearon diversas hipótesis de motivaciones políticas del atentado, así como también posibles vinculaciones con grupos de ultraderecha como Revolución Federal cuyos integrantes brindaron testimonio en el marco del proceso oral.

En el medio, Brenda Uliatre , expareja de Fernando Sabag Montiel acusada de ser partícipe necesario del intento de homicidio, cambio tres veces de defensa, dos particulares y una oficial donde buscó instalar su inimputabilidad como estrategia de defensa al alegar que carecía de autonomía psíquica para afrontar el juicio. Sin embargo, una junta conformada por cuatro peritos psicológicos y cuatro psiquiátricos en representación de la defensa, la fiscalía, el Cuerpo Médico Forense y la querella concluyeron de forma unánime todo lo contrario.

Está previsto que a las 10 de este miércoles la jueza Sabrina Namer reanude el debate del cual la querella brindará sus alegatos en una sola audiencia. El juicio tendrá su continuidad en la Sala SUM del subsuelo de Comodoro Py y no en la Sala AMIA, lugar donde inicio el 26 de junio del año pasado.

La razón se debe a que en ese último espacio, el de mayor aforo de los tribunales federales de retiro, se realiza una reconstrucción total que tomara al menos dos meses. El espacio será más reducido y contará con un fuerte operativo de seguridad por la presencia de los tres imputados.

Cerca del inicio de la feria judicial de invierno, Nicolás Gabriel Carrizo, también conocido como el "jefe de la banda de los Copitos" sorpresivamente amplío su declaración indagatoria donde, ante los jueces y el resto de las partes, dijo que es inocente, pidió perdón a Cristina Fernández de Kirchner y dijo no deseaba su muerte.

Carrizo está acusado de ser partícipe secundario del intento de homicidio. De los tres acusados probablemente sea el menos complicado y la expectativa de esta primera parte de los alegatos es el eventual pedido de condena que puedan hacer los abogados de Cristina. Sin embargo, los mensajes extraídos de su celular, más allá que Carrizo manifestó que por su personalidad los había escrito en tono de broma, generan muchísima suspicacia en la querella y la fiscalía.

El de este miércoles será el único alegato dispuesto por la jueza Sabrina Namer y sus pares Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. Toda vez que loa abogados Aldazábal y Ubeira culminen, el tribunal llamara a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 20 de agosto, momento en el que vendrá el turno de la fiscal Gabriela Baigún.