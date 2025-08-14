La exvecina de Cristina Fernández de Kirchner desplegó una bandera con un irónico mensaje

Ximena de Tezanos Pinto colgó en su balcón de Recoleta una lona con el fallo de la Causa Vialidad y un sello de “condenada” dirigido a Cristina Kirchner.

Ximena de Tezanos Pinto, conocida públicamente como “la vecina de Cristina Kirchner ”, volvió a generar repercusión este jueves en Recoleta. Desde el balcón de su departamento desplegó una lona con el fallo de la Causa Vialidad y un sello en letras grandes que decía “condenada”, un mensaje dirigido a la expresidenta y al peronismo.

Tezanos Pinto se hizo famosa hace dos años cuando colgó una bandera argentina desde su ventana, justo encima del departamento de Cristina Kirchner en Juncal. Aquella acción coincidió con la sentencia que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La reciente confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema y el hecho de que Cristina Kirchner cumpla prisión domiciliaria en Constitución, adonde se mudó tras el intento de atentado de 2022, motivaron a la vecina a realizar este nuevo gesto.

En una entrevista televisiva, explicó que considera este acto como un "cierre de ciclo" y anunció que venderá el departamento, ya que su hijo menor alcanzó la mayoría de edad. Además, convocó a la gente a reunirse a las 13 para desplegar la lona, de 2,30 por 2,50 metros.