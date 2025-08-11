Cristina Kirchner reapareció con un audio para la militancia en la nueva unidad básica "Cristina Libre"

Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje a militantes de La Cámpora en Bahía Blanca, por la apertura de una Unidad Básica con su nombre.

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envió un saludo especial a militantes de La Cámpora que inauguraron en General Cerri, partido de Bahía Blanca, una Unidad Básica nombrada "Cristina Libre".

El mensaje fue transmitido luego de una conversación con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y grabado desde su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde la titular del Partido Justicialista (PJ) cumple condena de prisión domiciliaria.

"Me avisa Mayra que en esa localidad doblemente castigada por Milei, quien vetó la ayuda para Bahía Blanca, están inaugurando la Unidad Básica "Cristina Libre". Muchas gracias a todos y todas las compañeras que tomaron esta decisión, porque podrían haberla llamado de otra manera", expresó la exmandataria.

Cristina Kirchner resaltó que, más allá del nombre, "lo importante es abrir un local, un espacio concreto, un espacio físico" donde los vecinos y militantes puedan reunirse, debatir, enojarse y volver a dialogar. "Eso es lo maravilloso de la construcción política", subrayó la expresidente que cumple con su prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución.

En ese sentido, sostuvo que el intercambio de ideas fortalece el trabajo en equipo y permite crear proyectos colectivos, algo que, según recordó, ha sido una constante en su trayectoria y la de Néstor Kirchner.