Fentanilo contaminado: la fuerte denuncia que vincula a HLB Pharma con el kirchnerismo

La diputada del PRO, Silvana Giudici, acusó a García Furfaro, señalado como responsable del fentanilo contaminado, de tener relaciones con figuras del kirchnerismo.

La diputada del PRO advirtió que, si el juez Ernesto Kreplak no avanza con las medidas procesales, "esto va a terminar como en muchas causas narco, con pruebas que desaparecen".

En medio de la creciente polémica por el caso del fentanilo contaminado, una masacre sanitaria, que ya provocó 76 muertes confirmadas en todo el país, la diputada nacional por el PRO, Silvana Giudici, apuntó contra el empresario y responsable del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, asegurando que "tiene vínculos con los Kirchner" y que esos lazos estarían frenando las medidas judiciales en su contra.

Qué dijo la diputada sobre las vinculaciones del dueño del laboratorio HLB Pharma En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la diputada nacional, Giudici aseguró que en tres oportunidades presentó en el Congreso pedidos de informes y la propuesta de crear una comisión investigadora sobre el empresario, pero que sus planteos fueron sistemáticamente ignorados.

silvana giudici La diputada del PRO acusó directamente a la familia García Furfaro de tener "amistad con Alicia Kirchner y Lázaro Báez". Diputados "En la sesión del jueves me pidieron que esperara después de la votación para hablar del tema, pero al final nadie me escuchó, todos se levantaron de sus sillas", arguementó sobre lo sucedido en el Congreso.

La legisladora acusó directamente a la familia García Furfaro de tener "amistad con Alicia Kirchner y Lázaro Báez" y agregó que la madre del empresario "tiene su domicilio fiscal en una de las empresas del actual condenado". También señaló que el exapoderado de HLB Pharma, Sebastián Daniel Nanini, mantiene vínculos con el Partido Justicialista, fue funcionario del intendente de José C. Paz, Mario Ishii y abogado de la exesposa de Lázaro Báez.

La diputada cuestionó el desarrollo de la investigación tras la confirmación de nuevos fallecidos Giudici advirtió que, si el juez Ernesto Kreplak no avanza con las medidas procesales, "esto va a terminar como en muchas causas narco, con pruebas que desaparecen". El juez Kreplak, por su parte, confirmó este domingo que las muertes asociadas al fentanilo adulterado ascienden a 76 y alertó que la cifra podría crecer debido a casos no registrados oficialmente.