Se conoció un nuevo dato del lote de fentanilo contaminado que hundió a los dueños del laboratorio

Según explicó la abogada que representa a las familias de las víctimas, el lote contaminado salió a la venta solo un mes después de su fabricación.

Si bien el hecho que dejó 68 muertos, además de decenas de afectados en todo el país por el lote de fentanilo contaminado, ya se encuentra siendo investigado por la Justicia, la abogada Adriana Francese, encargada de defender a las familias de las víctimas, contó que descubrió que el lote se produjo en diciembre y en enero salió al mercado.

Más precisamente, en diálogo con El Corresponsal en TN, la letrada explicó que se pudo comprobar que el lote 31202, contaminado con bacterias letales, fue fabricado el 18 de diciembre de 2024 y que, para el 4 de enero de 2025, ya había salido al mercado.

A partir de estos tiempos inusualmente cortos para que salga al mercado, la abogada sostuvo: "No dan los tiempos para poder controlar la proliferación bacteriana de esas ampollas".

Cuántas ampollas tenía el lote contaminado El bloque estaba compuesto por 154.530 ampollas, con fecha de vencimiento en septiembre de 2026. Para el momento en que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) lo prohibió, el 11 de marzo, ya se habían aplicado más de 33.000 dosis a pacientes internados. En estas se confirmó la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Todas fueron producidas por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.