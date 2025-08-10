Fentanilo contaminado: el juez confirmó 76 víctimas fatales y advirtió que la cifra podría aumentar

El juez federal Ernesto Kreplak actualizó a 76 la cantidad de fallecidos por la administración de fentanilo infectado con bacterias ultrarresistentes.

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa por el fentanilo contaminado que derivó en una masacre sanitaria, confirmó este domingo que ya son 76 las víctimas fatales como consecuencia de la utilización de dosis infectadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Qué dijo el juez sobre el avance la causa del fentanilo contaminado En declaraciones a Radio con Vos, Kreplak aclaró que, según la investigación, todavía existen unas 30 mil ampollas de fentanilo contaminado en poder de hospitales que nunca llegaron a aplicarse tras el descubrimiento del caso y la alerta sanitaria.

juez kreplak La investigación judicial continúa para determinar responsabilidades y el origen exacto de la contaminación. Archivo Sin embargo, ante la preocupación en distintos centros de salud del país por la circulación de los lotes del medicamento producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, el juez aseguró que estas dosis "ya no circulan”, por lo que pidió "bajar un poco la espuma".

No obstante, advirtió que la cifra de fallecidos podría seguir creciendo en las próximas semanas: "Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas".