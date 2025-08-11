Cristina Fernández de Kirchner, condenada: cuánto dinero tiene que devolver antes del miércoles

Cristina Fernández de Kirchner atraviesa una semana decisiva. El próximo miércoles 13 de agosto vence el plazo que fijó la Justicia para que cumpla con la devolución millonaria dispuesta en la causa Vialidad por corrupción. Hasta el momento, no realizó ningún depósito en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación.

La exmandataria fue condenada junto al empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y otros exfuncionarios por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ninguno de los involucrados ha pagado hasta ahora, y la Justicia advirtió que si no lo hacen se procederá a la subasta pública de los bienes decomisados.

El monto que Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados deben restituir asciende a 530 millones de dólares. La responsabilidad es solidaria, por lo que todos comparten la obligación de cubrir el total.

cristina kirchner.jpg La causa Vialidad por corrupción involucra a la expresidenta y a otros exfuncionarios. NA Qué pasa si Cristina Fernández de Kirchner no paga Si para el miércoles 13 de agosto no se deposita el dinero, el Tribunal Oral Federal N°2 avanzará con el remate de las propiedades decomisadas a los condenados. En el caso de la expresidenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron dos departamentos en el complejo Madero Center de la Ciudad de Buenos Aires y otras 24 propiedades ubicadas en el sur del país como activos susceptibles de subasta. Sin embargo, un conflicto legal podría retrasar el proceso: varios de estos bienes, cedidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, están embargados en la causa Hotesur – Los Sauces. Los fiscales sostienen que la causa Vialidad tiene prioridad para ejecutar las subastas.

En un movimiento reciente, la Corte Suprema de Justicia dictó una acordada que abre la posibilidad de que las propiedades decomisadas no se rematen de inmediato, sino que se destinen a uso institucional. Esto incluye que sean utilizadas por el máximo tribunal o el Consejo de la Magistratura como oficinas judiciales, depósitos de archivo o espacios para programas públicos. También se contempla ceder temporalmente algunos inmuebles a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para proyectos de educación, salud, asistencia a víctimas o reinserción social.