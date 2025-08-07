Increíble pero real: confundió a una mujer con Patricia Bullrich y la empapó arriba de un colectivo

Al grito de "lavate bien la boca antes de hablar de Cristina", una mujer agredió a otra pensando que era la ministra de Seguridad, quien desde su cuenta de X salió al cruce.

Un insólito episodio ocurrió en una parada de colectivo cuando una mujer, al descender del vehículo, arrojó agua en la cara a otra pasajera creyendo que se trataba de Patricia Bullrich. Antes de bajarse, lanzó una frase cargada de odio hacia la ministra de Seguridad: “Lavate bien la boca antes de hablar de Cristina (por Cristina Fernández de Kirchner)”.

El video del tenso momento Mujer confundida La víctima, que no era la funcionaria del Gobierno nacional, quedó sorprendida y empapada. El hecho fue registrado por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se mezclaron la incredulidad, la burla y la indignación.

La verdadera Patricia Bullrich, ante la difusión de las imágenes, recogió el guante desde su cuenta de X (antes Twitter) y respondió con dureza.