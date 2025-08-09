Cristina Kirchner pidió "chaleco de fuerza" para Milei y negó que los salarios superen la inflación

En sus ya clásicos posteos, la ex presidente cuestionó los anuncios de Javier Milei. "Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie", señaló

En una nueva entrega de sus clásicos tuits, la ex presidente de la Nación Cristina Kirchner publicó un posteo desde su arresto domiciliario en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, con críticas a la cadena nacional que realizó este viernes Javier Milei en la que anunció el envío de proyectos al Congreso para "amurallar" el déficit 0.

"Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada", comienza la publicación, haciendo alusión a las advertencias de Javier Milei sobre que defendería el equilibrio fiscal a cualquier costo, y que en caso contrario deberían sacarlo "con los pies para adelante".

Luego, la ex presidente y vicepresidente dijo que es "mentira" que los salarios le estén ganando a la inflación, como sostuvo el primer mandtario en la cadena nacional. "Tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?", ironizó Cristina Kirchner.

Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA.



Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2025



Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2025 Cristina Kirchner también polemizó sobre el déficit cero y el equilibrio fiscal que pregona Javier Milei para su administración.

"Dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar", arremetió la ex mandataria desde el domicilio donde cumple arresto domiciliario por haber sido condenada por corrupción.