Un informe analiza el auge del ausentismo electoral, sus raíces políticas y económicas, y cómo influyen Milei, el peronismo y el desencanto social.

Ausentismo electoral: un estudio revela las causas profundas y el papel de Milei y el peronismo en la deserción de votantes. Foto: Noticias Argentinas

El fenómeno del ausentismo electoral en Argentina alcanzó niveles inéditos este año, según un estudio realizado en seis provincias con baja participación en sus elecciones locales. El trabajo, a cargo del sociólogo y antropólogo Pablo Semán, revela que la abstención no se explica únicamente por apatía, sino por una combinación de cansancio social, desencanto político y desilusión con las principales fuerzas, en particular Javier Milei y el peronismo.

Análisis sobre el ausentismo electoral en Argentina La investigación, desarrollada en la primera quincena de julio en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Salta, San Luis y Jujuy, detectó caídas en la participación de entre el 4% y el 14% respecto de 2021. La encuesta nacional de Rubikon-Intel, con 1.956 casos y un margen de error del ±2,2% general, señala que el 75% de los argentinos considera el voto un deber ciudadano y el 80,5% lo cree importante. Sin embargo, esa convicción no siempre se traduce en ir a las urnas: un 37,2% de los ausentistas ve su decisión como un acto político, y un 41,3% lo hace para “no legitimar a nadie”.

encuesta Ausentismo electoral: bronca, cansacio y decepción, los sentimientos en torno a la política. Rubikon-Intel El estudio detalla tres grandes perfiles de abstención: la doctrinaria, predominante en varones profesionales de mediana edad; la desilusión con Milei que desemboca en desconexión total; y la falta de alternativas opositoras que resulten atractivas y viables. Las críticas más repetidas hacia la dirigencia son que los políticos “se olvidan de la gente después de ganar” (65,1%) y que “solo buscan cargos” (50%). El clima emocional que describe la encuesta es mayormente negativo, con bronca, decepción, cansancio y tristeza, especialmente en jóvenes de 16 a 30 años y en mayores de 61.

En términos políticos, el trabajo apunta que en las elecciones presidenciales de 2023 muchos indecisos votaron por temor a Milei o rechazo a Massa, pero en la actualidad, el desencanto con ambos polos ha derivado en un incremento del ausentismo. Según Semán, los opositores que no encuentran representación y los desencantados del oficialismo coinciden en no votar, aunque por motivos diferentes. Este patrón podría transformarse en un hábito estable, debilitando la legitimidad del sistema democrático.