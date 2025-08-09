El error de Javier Milei que le complicó el rating de su cadena nacional

El mensaje en el que el presidente arremetió contra la oposición y argumentó las razones por las que vetó distintas leyes, tuvo una performance en las mediciones que se vio afectada por un motivo clave, que va más allá del descontento de un sector de la población con el mandatario.

Javier Milei dio este viernes a las 21 su séptima cadena nacional en lo que va de su mandato presidencial, y un error estratégico del mandatario y su equipo explica parte del declive en el rating respecto a los discursos anteriores.

Tras la paliza que recibió Milei el miércoles en el Congreso, cuando en una extensa sesión la Cámara de Diputados blindó organismos públicos, universidades y frenó la concentración de poder con la que pretende manejarse el líder del Poder Ejecutivo; el presidente apeló a la cadena nacional para compartir su argumentación respecto al veto que le cruzó a leyes que considera que atentan contra la estabilidad fiscal.

Durante 23 minutos, Javier Milei arremetió en su mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada contra la oposición, y propuso penalizar a aquellos legisladores que voten medidas que impacten en el déficit. En términos de rating, la performance de la cadena nacional se vio condicionada por un factor inevitable, que va más allá del descontento de un sector de la población respecto a las decisiones del mandatario, y que tiene que ver con el bajo encendido que arroja la televisión abierta los viernes respecto a los días previos de la semana.

Javier Milei y una cadena nacional que no convenció en el rating Javier Milei y una nueva cadena nacional En este sentido, se puede considerar como un error estratégico de Milei y su equipo haber optado por brindar la cadena nacional en una jornada en la que el rating siempre acusa números a la baja, incluso en el prime time, si se comparra con las mediciones obtenidas por los canales de aire habitualmente entre lunes y jueves.

Según reportó Kantar Ibope, la cadena nacional arrancó puntualmente a las 21 con un promedio que sumando todas las señales abiertas y de noticias se ubicó en 28.1 puntos de rating. En pocos minutos, el indicador descendió a 27 y encontró su piso a las 21:18 con 26.1. Sobre el final, a las 21:23, la marca fue de 26.9, por lo cual hay que destacar que no hubo un desplome durante el discurso, aunque claramente Javier Milei hubiese logrado una mejor performance si esperaba al lunes para emitir su mensaje.