Con el ministro de Justicia a la cabeza, el Gobierno avanza con las vacantes y la reforma Penal

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , confirmó que iniciará el envío formal al Senado de los pliegos para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial, tras una reunión en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei. La medida busca acelerar la normalización de tribunales que arrastran faltantes desde hace años.

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que el proceso comienza con la remisión de 62 postulaciones para jueces, fiscales, defensores y conjueces. Las designaciones están destinadas a cubrir vacantes en distintos fueros, entre ellos penal, penal económico, civil —especialmente en materia de familia—, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

“Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”, expresó Mahiques.

El ministro remarcó que la falta de titulares en estos cargos impacta de manera directa en el funcionamiento del sistema. “Se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. Con la decisión política del presidente @jmilei cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también confirmó la decisión y puso el foco en el nivel de vacantes dentro de la estructura judicial. “Para el Gobierno , la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía. Hoy, 364 mil cargos de la Justicia Federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60 % de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”, afirmó.

Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social. Se…

En ese sentido, agregó: “Durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina”.

Nuevo Código Penal en marcha

En paralelo, Mahiques anunció que comenzarán a trabajar en la redacción de un nuevo Código Penal, por instrucción directa del Presidente. El tema fue abordado en una reunión realizada el martes en Casa Rosada, de la que también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los ejes de la reforma penal y cambios sobre el proyecto anterior

Entre los lineamientos preliminares que se evalúan incorporar al nuevo texto se destacan la actualización de delitos vinculados a cuestiones migratorias, estafas piramidales, robos bajo modalidades como “viuda negra”, salideras y entraderas, así como el accionar de motochorros. También se contemplan figuras relacionadas con el maltrato animal, el uso de armas dentro de cárceles, las picadas ilegales y un mayor enfoque en la centralidad de las víctimas.

Aunque la reforma penal ya figuraba dentro de la agenda legislativa, el actual ministro decidió revisar el borrador elaborado durante la gestión de su antecesor, Mariano Cúneo Libarona. Tras ese análisis, optó por introducir modificaciones antes de enviar la iniciativa al Congreso para su tratamiento.