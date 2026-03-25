En tres meses, Mendoza ya recibió más dinero de ATN que en todo el año pasado

El gobierno de Javier Milei repartió en las últimas semanas dinero que corresponde con los Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ) a 11 de las 24 provincias, entre las que se encuentra Mendoza . Según reportes de Politikón Chaco, la administración del sancarlino Alfredo Cornejo ha recibido, en lo que va de este 2025, $7.000 millones de estos recursos que desde ya pertenecen a las 24 jurisdicciones (provienen del 1% de la coparticipación total), pero que han sido retaceados por Milei desde el comienzo de su gestión.

Como dato aclarador, solamente estos $7.000 millones de lo que ha recibido Mendoza en el primer trimestre, son más recursos en términos nominales de todo lo que recibió la provincia en el 2025.

Precisamente el año pasado, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Mendoza recibió en todo ese año $6.605 millones . Y si vamos un año atrás, en 2024, la provincia que gestiona Cornejo solamente contó con $1.852 millones.

Este primer trimestre podría sonar alentador para Mendoza si sólo se habla de los ATN, ya que ha quedado solamente detrás de Corrientes ($14.000 millones), Misiones ($9.500 millones), y Salta ($7.500 millones). Detrás de la provincia aparecen Chubut ($6.500 millones); Entre Ríos ($6.000 millones); Jujuy ($5.000 millones); San Juan, Chaco, Neuquén y Santa Cruz ($4.000 millones); y cierra Catamarca ($2.500).

Transferencias discrecionales a las provincias según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Números rojos para Mendoza en la coparticipación

No obstante, prácticamente no es comparable la situación con el desplome de la economía a nivel nacional, donde Mendoza ya cuenta -solamente en los dos primeros meses- con un rojo de $37.037 millones menos por la caída en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esto tiene una traducción aún más fuerte, que marca que el Estado Provincial recibió $18.068 menos por cada mendocino, en el cálculo per cápita.

De hecho, desde el Gobierno Provincial señalaron que la coparticipación -a causa de la baja del IVA y también de Ganancias- "equivale a cerca del 10% menos en términos reales" si se compara con el mismo bimestre pero del 2023.

También indicaron que la provincia ha recibido $9.000 millones menos por mes si se compara contra el año pasado; y $22.000 millones menos por mes si se compara con 2023, en términos reales.