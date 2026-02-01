En 2025, Javier Milei repartió menos recursos discrecionales a Mendoza que en 2024

La provincia de Mendoza cerró el 2025 con una caída en términos reales en lo que representa el reparto de recursos discrecionales por parte de la gestión de Javier Milei .

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el total de fondos transferidos desde el Gobierno Nacional pasó de magros $27.093 millones en 2024 a sólo $33.317 millones en 2025.

Si bien en términos nominales es un número mayor, si se elimina el efecto de la inflación, representa una baja real del 12,1% , frente a un 2024 que de igual manera había sido muy pobre, donde la "motosierra" nacional impactó con fuerza en las cuentas provinciales de Mendoza y el resto de las jurisdicciones del país.

Por supuesto, este número va en paralelo a las transferencias automáticas, que son los fondos donde no hay discrecionalidad y se reparten vía coparticipación federal de impuestos recursos que recauda el Gobierno Nacional, además de otras asignaciones específicas.

El comportamiento de los envíos por parte de la gestión Milei muestra ganadores y perdedores dentro del esquema de programas financiados por la Nación, con especial impacto en educación, infraestructura y políticas socioeducativas.

No obstante, todas las categorías están, en términos reales, por debajo de lo que fue la gestión de Alberto Fernández, donde por ejemplo el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estuvieron muy por encima de un gobierno libertario que ha decidido ajustar cuentas. Mientras en la gestión kirchnerista se repartían de manera discrecional los recursos, con grandes desembolsos a provincias "afines", en la gestión de Milei fue todo lo contrario: se cortó casi a cero los repartos de recursos a nivel general.

El dato concreto se evidencia cuando se comparan las transferencias no automáticas entre el 2025 y 2023. Por ejemplo, en este 2025, como se dijo, Mendoza recibió $33.317 millones. No obstante, en 2023 Mendoza recibió $38.713 millones, un número incluso mayor en términos nominales sobre el del año pasado, y más allá de las denuncias que hizo la gestión de Rodolfo Suarez respecto a que la provincia había sido "discriminada" por la gestión de Fernández, porque en el reparto per cápita de ATN Mendoza quedó última en el ranking de provincias.

De igual forma, Mendoza, a pesar de ser en términos políticos aliada del Gobierno Nacional, con la alianza entre Cambia Mendoza, liderada por Alfredo Cornejo, y La Libertad Avanza, no ha recibido mayores recursos en la comparación entre provincias.

En este caso del 2025, si bien Mendoza no queda última en el reparto, ha recibido -al igual que el resto de las provincias- muy pocos recursos de ATN. Según el dato de la OPC, ocho provincias no recibieron fondos de ATN el año pasado (Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y CABA).

image Transferencias discrecionales a las provincias según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Oficina de Presupuesto del Congreso

En el informe de la OPC, en el cuadro de "Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional (ATN)", Mendoza recibió en 2024 unos magros $1.852 millones; mientras que en 2025 este número pasó a $6.605 millones, lo que implica un aumento real del 186,3% pero de igual forma sigue siendo bajísimo respecto a los recursos de deberían recibir las jurisdicciones, debido a que es dinero que les corresponde a las provincias.

En otros programas discrecionales, el de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud aumentó de $2.362 millones a $4.367 millones, con una suba real cercana al 28%.

En 2025 Mendoza comenzó a recibir fondos del Plan Nacional de Alfabetización, con $9.150 millones, un programa que no había tenido ejecución en la provincia durante 2024. Sin embargo, este avance se vio "compensado" a la baja por un fuerte recorte en Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, que cayó de $6.532 millones a $4.538 millones, con una baja real del 51%.

image Transferencias discrecionales a las provincias según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Oficina de Presupuesto del Congreso

Otro ajuste se dio en Infraestructura y Equipamiento Escolar, donde Mendoza pasó de $49 millones en 2024 a ejecución nula en 2025, lo que implica una caída real del 100%.

En contraste, el área de Política de Hidrocarburos tuvo un leve incremento, al pasar de $4.603 millones a $5.337 millones, mientras que Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica cayó un 38,5% real, con fondos que bajaron de $262 millones a $217 millones.

El rubro “Resto de programas” también reflejó el ajuste: pasó de $11.434 millones en 2024 a $3.104 millones en 2025, una contracción real del 81,9%, lo que explica buena parte del retroceso general en términos reales.

Mendoza, la que más cayó en reparto de recursos contra el 2024

De esta forma, en la sumatoria de todos los rubros de reparto de recursos discrecionales, Mendoza recibió en términos nominales más fondos que en 2024, pero de igual manera fue una de las cinco provincias donde cayó en términos reales un 12,1%, quedando en el último puesto en términos de comparación entre ambos años.

Las otras provincias con diferencial negativo entre el 2024 y 2025 fueron Misiones (-11,6%), Santiago del Estero (-5,1%), Buenos Aires (-1,9%) y Formosa (-0,7%). Las que más crecieron año contra año fueron Chaco (+152,4%), Catamarca (+150,2%) y San Luis (+121,4%).

Transferencias no automáticas de Nación a provincias en 2025