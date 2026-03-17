Axel Kicillof endurece las críticas a Milei y se posiciona rumbo a las presidenciales de 2027

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó este martes su propio centro de estudios, en un movimiento que refuerza su proyección nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) funcionó como una señal de construcción política, con un discurso atravesado por duras críticas al presidente Javier Milei y un explícito respaldo a Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el acto, realizado en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, Kicillof apuntó contra la gestión económica del Gobierno y cuestionó los indicadores que el oficialismo presenta como logros.

“La macro está mal y la micro está horrible”, afirmó, al tiempo que sostuvo que existe una distancia entre los datos oficiales y la realidad cotidiana de la sociedad.

En el evento se presentó el primer informe del espacio, titulado “Diez mentiras y una zoncera”. Según explicó el mandatario, el texto busca discutir lo que definió como “axiomas” del Gobierno nacional.

El objetivo del documento es cuestionar afirmaciones vinculadas al crecimiento económico, la baja de la pobreza y el control de la inflación, e instalar una mirada alternativa sobre la situación del país.

“No sos vos, es Milei”: el eje del discurso

A lo largo de su intervención, el gobernador planteó que el Gobierno construye un relato que responsabiliza a la sociedad por las consecuencias de su programa económico.

En ese marco, sintetizó su crítica con una frase dirigida a los votantes: “No sos vos, es Milei”. Según argumentó, el modelo actual genera ganadores y perdedores de manera deliberada.

El caso Libra y la comparación con Cristina Kirchner

Kicillof también apuntó directamente contra el Presidente por las derivaciones del caso Libra, al que definió como una “criptoestafa”. En ese sentido, cuestionó lo que consideró un trato desigual de la Justicia.

Según sostuvo, si un dirigente del peronismo estuviera involucrado en una situación similar, ya estaría detenido. En contraste, denunció una supuesta persecución judicial contra Cristina Kirchner, quien ese mismo día declaró como imputada en la causa Cuadernos.

Para el gobernador, esa citación responde a una estrategia para desviar la atención pública.

Señales de campaña y llamado a la militancia

Más allá del contenido económico, el discurso tuvo un tono marcadamente político y de construcción hacia el futuro. Kicillof convocó a la militancia a dejar de lado las encuestas y volver al territorio.

“Hay que ir al barrio, a la fábrica, a la escuela”, planteó, en un mensaje que fue leído como el inicio de su carrera hacia 2027.

Un proyecto con aspiración federal

El mandatario insistió en la necesidad de construir una alternativa de alcance nacional, con eje en la reorganización del peronismo.

En ese marco, llamó a “despertar” estructuras militantes en todo el país y a fortalecer una red política que trascienda la provincia de Buenos Aires.

Un armado político con respaldo territorial

El lanzamiento del CEDAF contó con la presencia de funcionarios provinciales, intendentes y dirigentes sindicales, en una muestra de apoyo político al proyecto.

Entre los asistentes estuvieron ministros del gabinete bonaerense, referentes de la CGT y la CTA, y dirigentes cercanos al espacio que impulsa el gobernador.

Clave política: oposición frontal y proyección nacional

El acto dejó dos definiciones claras: por un lado, una estrategia de confrontación directa con el Gobierno nacional; por otro, la decisión de construir una plataforma política con ambición presidencial.

Con este movimiento, Kicillof comienza a ordenar su espacio propio dentro del peronismo y a posicionarse como una de las figuras centrales de la oposición de cara a 2027.