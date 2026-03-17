Jorge Rial lanzó un bombazo sobre la vida romántica de Javier Milei: "Me dicen que..."

El conductor de C5N sorprendió a sus compañeros al revelar un fuerte dato de la vida personal del presidente.

El nombre de Javier Milei volvió a ser tema de conversación luego de que Jorge Rial compartiera una fuerte información que tiene que ver con la vida romántica del presidente. Todo sucedió en Argenzuela (C5N).

Desde que el mandatario volvió a estar soltero, se lo relacionó nuevamente con Fátima Flórez tras la visita a su obra en Mar del Plata. Sin embargo, esto no es así, ya que, según el exconductor de Intrusos, habría otra mujer que le llama la atención a Javier Milei.

"Vieron el quilombo que hay en el canal estatal (TV Pública) con un contrato... Quien le quita el sueño al presidente es alguien que está en ese canal", comenzó diciendo Jorge Rial y, por supuesto, sorprendió a sus compañeros.

La bomba que lanzó Jorge Rial sobre la situación romántica de Javier Milei Jorge Rial lanzó un bombazo sobre la vida romántica de Javier Milei: "Quien le quita el sueño es..." "Yo sé quién es, tengo clarísimo. No es conductora, pero está conduciendo en un espacio que pasa desapercibido y me dicen que es el perfil artístico que al presi le gusta, es morocha", expresó el periodista.