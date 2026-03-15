Polémica en el Lollapalooza Chile: proyectaron una imagen de Milei con una esvástica en pleno show

Una banda chilena protagonizó un fuerte episodio de contenido político durante el festival Lollapalooza Chile al proyectar en las pantallas del escenario imágenes editadas de distintos líderes mundiales -entre ellos el presidente argentino Javier Milei- con una esvástica dibujada en la frente.

El hecho ocurrió durante la presentación del grupo local Candelabro en el Parque O’Higgins, en Santiago de Chile.

En medio de su show, la banda interpretó un cover del tema “Ultraderecha”, del histórico grupo chileno Los Prisioneros, y acompañó la canción con una secuencia de imágenes de contenido político proyectadas en las pantallas gigantes del escenario.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, durante esa secuencia aparecieron fotografías intervenidas del mandatario argentino, del presidente de Estados Unidos Donald Trump, del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y del recientemente asumido presidente chileno José Antonio Kast.

En todos los casos, las imágenes mostraban a los dirigentes con el símbolo del nazismo dibujado en la frente.

El video proyectado también incluyó la imagen del ex carabinero Claudio Crespo, vinculado al caso del fotógrafo Gustavo Gatica, quien perdió la visión tras recibir disparos con balas de goma durante las protestas del estallido social en Chile en 2019. La secuencia concluyó con la frase “Ultra Derecha” en letras rojas sobre la pantalla.

Según consignó el medio chileno La Tercera, el espectáculo incluyó otros momentos con críticas políticas durante la actuación del grupo.

En ese contexto, mientras parte del público coreaba consignas contra el gobierno chileno, el cantante de la banda dedicó irónicamente una canción a “él y sus amiguitos”, en referencia al presidente Kast.