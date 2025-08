Mientras Axel Kicillof hace control de daños, salen a la luz muchísimas complicaciones en las listas

“Decime quién va a empujar esta lista de senadores seccionales”, se quejaba quien, graciosamente, calificaba la recorrida de Axel Kicillof desde el norte hasta el oeste del Gran Buenos Aires como “control de daños”. Es que, efectivamente, la lista no contiene a nadie más que los participantes. Los distritos “grandes” están ausentes salvo General San Martín, representado por Gabriel Katopodis, y la dupla que componen Malvinas Argentinas y José C. Paz, con el tándem Leonardo Nardini – Mario Ishii. El resto, no tiene territorio propio.