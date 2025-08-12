La Cámpora apuntó contra los peronistas que no defienden a CFK: "Creen que los compromete"

La condena a Cristina Fernández de Kirchner una vez más toma protagonismo en la interna peronista. Esta vez, la mano derecha de Máximo Kirchner y candidato a legislador provincial por la Tercera Sección Electoral, Facundo Tignanelli, cuestionó los dirigentes de Fuerza Patria que no critican la condena a la expresidenta.

"A veces, un dirigente, por algún posicionamiento mediático o público, cree que hablar del tema lo compromete", indicó el hombre de La Cámpora, en una entrevista con CNN Radio. En ese sentido, señaló: "Cuando caminamos con Mayra (Mendoza), en la tercera, vemos un montón de gente que permanentemente pregunta '¿Cómo está Cristina?', 'Banquen a Cristina'".

Además, indicó: "Ella está detenida y proscripta, y creemos que es necesario visibilizar eso. Además, si lo quisieran ver en términos puramente pragmáticos, ella es la que más mide en la provincia de Buenos Aires. Es la compañera que, aun estando presa y proscripta, tiene la mayor intención de voto". "Hasta en términos pragmáticos rinde mucho Cristina", insistió.

Máximo Kirchner podría ser el candidato de Fuerza Patria en Buenos Aires En otro momento de la conversación, se refirió al operativo clamor para que Máximo Kirchner encabece la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, que desató un sector del peronismo. "Es un compañero que cuenta con todas las capacidades y aptitudes para llevar adelante esa tarea", señaló Tignanelli.

Sin embargo, aclaró que aún "hay que ver si es un nombre de síntesis para todos los espacios". "Claramente, la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires se han pronunciado pidiendo eso, y nosotros lo vemos bien. Entendemos que sería muy útil alguien que tenga un perfil claramente opositor a Javier Milei y que pueda expresar las dificultades de este modelo", indicó el candidato por la Tercera Sección Electoral.