Conmoción: murió el youtuber Chatterbox en plena ruta mientras volvía de un velorio

El youtuber y streamer Sebastián Funes , conocido como Chatterbox , murió este domingo en un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 5. El siniestro se produjo alrededor de las 14:30 a la altura del kilómetro 349, cerca de la ciudad bonaerense de Pehuajó, y el hecho se dio a conocer en las últimas horas.

En el hecho estuvieron involucrados una camioneta Chevrolet S-10 y un Honda Civic. La principal hipótesis es que uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión jaula con acoplado en un tramo recto de la ruta.

Tras el impacto, el automóvil salió despedido hacia la banquina, que se encontraba cubierta de agua, y terminó volcado.

Como consecuencia del choque murieron los dos ocupantes de los asientos delanteros: uno de ellos era Chatterbox, de 27 años ; y el otro era su papá Juan Manuel Funes, de 54 , conocido en Pehuajó como "Chocha". Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios de Guanaco, ambos permanecían dentro del vehículo.

En tanto, la esposa de Juan Manuel, de 52 años, y la hija de la pareja, de 12 años, lograron salir por sus propios medios. Según medios locales, la menor sufrió golpes y una herida cortante en la frente.

Las dos fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu, de Pehuajó. También recibieron atención médica los ocupantes de la camioneta Chevrolet S-10, identificados como Manuel Alonso (60) y Jorge Savinel (70), ambos de Carlos Casares.

Por su parte, el conductor del camión involucrado, Sergio Orihuela (38), domiciliado en Casbas, resultó ileso.

Quién era Chatterbox

Sebastián Funes era un creador de contenido de 27 años que desarrollaba su actividad en YouTube, Twitch y TikTok bajo el nombre de Chaterbox. Su canal de YouTube contaba con casi 1.700.000 suscriptores.

En 2023, Chatterbox llegó al millón de suscriptores. Instagram

Además, transmitía en Twitch, donde reunía más de 114.000 seguidores. Entre los contenidos que publicaba se destacaban videos y reacciones sobre videojuegos como Fortnite, The Backrooms Game y Stumble Guys.

Uno de sus videos más vistos fue publicado el 16 de marzo de 2022 y superó los cinco millones de reproducciones.

Así se lo puede ver a en YouTube

YouTube @Chaterbox

El doloroso detalle de la muerte del youtuber

Sebastián Funes había viajado a Pehuajó junto a su familia para despedir a su abuela, fallecida el 2 de julio a los 87 años. El accidente ocurrió cuando regresaban hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La familia era oriunda de Pehuajó, aunque desde hacía varios años residía en el barrio porteño de Caballito, frente al Parque Rivadavia.

El último adiós

Los restos de Sebastián Funes y de su padre eran velados este lunes.

Los sepelios, previstos para las 16, quedaron a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó.