Graciela Alfano sorprendió al confesar su atracción por un youtuber y reveló un estricto límite: "Está en edad"

La icónica diva dejó en claro que los hombres de su edad no son lo suyo. Además, en un programa de streaming, "le tiró los galgos" a un conocido creador de contenido.

Graciela Alfano sigue demostrando que es la reina indiscutida a la hora de dar declaraciones picantes. Durante su reciente visita al canal de streaming Aura, la actriz no se guardó nada y habló a fondo sobre su vida sentimental, sus preferencias a la hora de buscar pareja y expresó su atracción por reconocido youtuber.

El momento más viral de la entrevista se dio cuando en la mesa le propusieron un candidato de las redes. "Acá tenemos a Coker, mirá, solito este para vos, ¿sí o no?", le plantearon. Lejos de achicarse, Alfano le dio el visto bueno de inmediato: "Sí, sí, sí, me gusta. Además está en edad, ¿no? Es la edad mía", dijo entre risas.

"No me quedan bien al lado" La charla derivó en los motivos por los cuales Graciela elige vincularse con hombres bastante más jóvenes que ella. Fiel a su estilo directo y sin tapujos, confesó que hizo el intento de salir con gente de su misma generación, pero la dinámica simplemente no le funcionó.

"Chicos, de verdad, yo he tratado de salir con gente de mi edad, pero ya mi primer marido parece mi abuelo, mi segundo, mi padre. Matías Alé, te adoro, pero parecés mi tío", disparó. La exvedette explicó que una de las razones principales pasa por una cuestión de imagen y actitud frente a la vida. "Todo el mundo me decía 'es tu abuelo'. No me quedan bien al lado y no me quedan bien en la vida", sentenció.

El requisito fundamental: aguantar la intensidad La pareja estuvo una década. Archivo MDZ Para cerrar el tema, Alfano hizo un sincericidio sobre su arrolladora personalidad y cómo esto influye a la hora de mantener un vínculo. Se definió a sí misma como una mujer con muchísima energía que necesita a alguien capaz de seguirle el ritmo.