Tras el desesperado pedido de ayuda: la millonaria suma que recaudó Zulma Lobato y una filtración por venganza

Hace apenas unos días, Zulma Lobato reapareció públicamente atravesando, según sus propias palabras, el momento más doloroso de su vida. A través de un video difundido por la cuenta de Instagram de su amiga, la influencer Jazmín "La Cuerpo" Salinas , la mediática confirmó que había sido desalojada de su vivienda y que se había quedado "literalmente en la calle y sin sus pertenencias".

Refugiada temporalmente en la casa de Jazmín en Guernica, Zulma apeló a la solidaridad del público. Sin embargo, su mayor angustia no era habitacional, sino afectiva: el inminente riesgo de ser trasladada a un geriátrico y tener que dar en adopción a Estrellita , su caniche de 13 años.

"Si pierdo a la perra, termino con mi vida, porque es mi pasión. Es como una hija", había declarado Lobato , encendiendo las alarmas de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a transferir dinero al alias publicado.

Lo que parecía ser una historia de extrema vulnerabilidad y solidaridad ciudadana, dio un vuelco drástico en las últimas horas. Fue la propia Jazmín "La Cuerpo" quien, sintiéndose profundamente decepcionada, decidió exponer la otra cara de la moneda.

A través de sus redes sociales, la influencer reposteó un audio que dejó en evidencia el verdadero resultado de la colecta. Según reveló, Zulma Lobato logró recaudar la impactante suma de 11 millones de pesos gracias a las donaciones de la gente. Lejos de utilizar el dinero de forma inmediata para resolver su situación habitacional de emergencia, la mediática decidió cambiar la totalidad de los pesos a dólares y depositarlos en su cuenta bancaria.

El escándalo no terminó en la maniobra financiera. Jazmín Salinas manifestó sentirse utilizada y traicionada, ya que Lobato ni siquiera le dio las gracias por haberle abierto las puertas de su casa, haberla contenido y haber gestionado la campaña que la hizo millonaria en pocos días. "Estoy muy triste", confesó la influencer ante sus seguidores.

A esto se sumó un polémico comentario de Zulma que quedó registrado y que indignó a quienes habían donado con esfuerzo. Sabiendo que cuenta con un importante respaldo económico en dólares, a la mediática se la escuchó decir: "Aguantaré un año en el geriátrico hasta que se vaya Javier Milei".

Un historial de ayuda que no fue agradecida

Salinas y la imágenes que muestran el estado del antiguo hogar de Lobato. IG @jazminlacuerpooficial1

El dolor de Jazmín "La Cuerpo" se enmarca en un antecedente reciente. A fines de febrero de este mismo año, la influencer ya había acudido al rescate de Lobato tras descubrir que sufría de acumulación compulsiva.

En aquel momento, Jazmín expuso las terribles condiciones en las que vivía la mediática en Munro: rodeada de basura, excremento de animales, escombros e insectos. En esa primera intervención, la influencer organizó una limpieza profunda de la vivienda y una colecta que reunió 1.500.000 pesos, dinero que fue destinado íntegramente a comprarle una heladera, una cocina, alimentos y productos de higiene.

Hoy, la relación entre ambas parece estar completamente rota, y el público, que durante años apoyó a Zulma Lobato en sus diversas crisis económicas y de salud, ha expresado en las redes una profunda pérdida de confianza hacia la histórica figura televisiva.