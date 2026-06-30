Murió Daniel Melingo: el último adiós de los famosos al histórico músico

El artista fue encontrado sin vida en su domicilio y estaba con cuidados paliativos por una enfermedad respiratoria.

La noticia de la muerte del reconocido músico Daniel Melingo a sus 68 años generó una profunda conmoción en el ámbito de la cultura y el entretenimiento nacional. A lo largo de la jornada, diversas figuras del espectáculo acudieron a sus redes sociales para expresar su dolor, quien dejó una marca tras cuatro décadas de trayectoria y su paso por agrupaciones históricas como Los Twist y Los Abuelos de la Nada.

El deceso del cantautor se produjo luego de una prolongada batalla contra una afección respiratoria previa. En el último tiempo, el músico se encontraba recibiendo cuidados paliativos en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Chacarita, donde fue hallado sin vida por sus hijos. Tras confirmarse la noticia, las muestras de afecto y las dedicatorias no tardaron en multiplicarse en el entorno público.

Los famosos despiden a Daniel Melingo La despedida de Fabiana a Melingo. IG @fabitacontenta Entre los colegas del ámbito musical que manifestaron su pesar se encuentra Fabiana Cantilo, quien compartió escenario con Melingo en momentos clave de la historia del rock, tanto en la época de Los Twist como en la banda de Charly García. A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó una fotografía de ambos en el escenario y lo describió como un genio.

Fito Páez despidió a Daniel Melingo. IG @fitopaezmusica Por su parte, Fito Páez le dedicó un extenso mensaje en el que destacó su calidez, sensibilidad e inteligencia. El artista rosarino aseguró atesorar las charlas que mantenían desde que se conocieron en la década de 1980 y definió a Melingo como un referente total de su vida, resaltando su faceta de poeta inaudito y su vasto universo de intereses culturales.

García despide a Melingo. IG @leogarciaartista Las expresiones de respeto continuaron con los mensajes de referentes de diferentes estilos y generaciones. Leo García utilizó sus plataformas digitales para homenajearlo, agradeciéndole por su camaradería musical y destacando su humildad. A su vez, Santiago Motorizado, vocalista de la banda Él Mató a un Policía Motorizado, recurrió a la red social X para compartir una imagen del artista junto a las palabras que lo definían como un genio superior.