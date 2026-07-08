Subsidios a clubes de barrio: la medida del Gobierno para el reempadronamiento
El Gobierno confirmó que se extendió el plazo de reempadronamiento para que los clubes de barrio puedan mantener los subsidios.
El Gobierno extendió el plazo para que los clubes de barrio y de pueblo completen su proceso de reempadronamiento en el régimen de subsidios a la energía, mediante una disposición publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Por qué tomaron esta medida y cómo impacta en las instituciones.
Con esta medida, implementada por la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, las entidades que ya gozan del beneficio tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para revalidar su situación y asegurar su permanencia en el sistema.
La decisión surge tras evaluar que el tiempo otorgado originalmente resultó insuficiente para que la totalidad de los clubes inscriptos pudieran completar el trámite. Cabe recordar que el proceso se inició en septiembre de 2025 con un plazo inicial de 90 días, el cual ya había sido prorrogado previamente a principios de este año.
Desde la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética explicaron que esta extensión busca garantizar que ninguna institución quede excluida por cuestiones meramente administrativas.
El objetivo central es permitir un análisis integral de las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 27.098 y atender posibles observaciones técnicas sin que el vencimiento de los plazos afecte la continuidad del beneficio.
Cómo sostener los subsidios
Para mantener el acceso a la tarifa social básica, las instituciones deben realizar la solicitud exclusivamente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Condiciones de esta prórroga:
- Aplica únicamente a la revalidación: es para entidades que ya eran beneficiarias y necesitan reempadronarse.
- No modifica requisitos: las condiciones de fondo para acceder al régimen de la Ley 27.098 se mantienen sin cambios.
- Nuevos clubes: aquellas instituciones que deseen ingresar al régimen por primera vez continúan con su trámite habitual, el cual no está alcanzado por este cronograma de prórroga.
Requisitos a cumplir por los clubes de barrio para mantener los subsidios de luz y gas
- Tener personería jurídica vigente y domicilio legal en la República Argentina.
- Existir hace más de 3 años desde su constitución formal.
- Tener una cantidad mínima de 50 socios y una máxima de 2.000 socios al momento de la inscripción.
- No realizar actividades deportivas profesionales.
- Deben encontrarse incluidas en el “Registro de Beneficiarios- Clubes de Barrio Res. SE 992/21″.
- No podrán volver a acceder a los subsidios si la matrícula del club no está abierta a la comunidad. Ni si se desarrollan actividades deportivas que requieren un alto poder adquisitivo.