Subsidios a clubes de barrio: la medida del Gobierno para el reempadronamiento

El Gobierno confirmó que se extendió el plazo de reempadronamiento para que los clubes de barrio puedan mantener los subsidios.

El Gobierno extendió el plazo para que los clubes de barrio y de pueblo completen su proceso de reempadronamiento en el régimen de subsidios a la energía, mediante una disposición publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Por qué tomaron esta medida y cómo impacta en las instituciones.

Con esta medida, implementada por la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, las entidades que ya gozan del beneficio tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para revalidar su situación y asegurar su permanencia en el sistema.

La decisión surge tras evaluar que el tiempo otorgado originalmente resultó insuficiente para que la totalidad de los clubes inscriptos pudieran completar el trámite. Cabe recordar que el proceso se inició en septiembre de 2025 con un plazo inicial de 90 días, el cual ya había sido prorrogado previamente a principios de este año.

Desde la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética explicaron que esta extensión busca garantizar que ninguna institución quede excluida por cuestiones meramente administrativas.

El objetivo central es permitir un análisis integral de las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 27.098 y atender posibles observaciones técnicas sin que el vencimiento de los plazos afecte la continuidad del beneficio.