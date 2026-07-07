Corrigen un error en las tarifas de Edenor y suben los valores para usuarios sin subsidios

Los usuarios sin subsidios de Edenor verán reflejados nuevos valores en sus tarifas de energía eléctrica, tras la corrección de un error en la resolución oficial del ENReGE.

El Gobierno nacional oficializó una corrección en los cuadros tarifarios de Tarifas tras detectar un error en los valores aprobados para la tarifa general de energía eléctrica. La modificación se publicó este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 233/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

Según explica la resolución, el organismo advirtió que, al momento de confeccionar los cuadros tarifarios vigentes desde el 1 de junio, se utilizaron por error los precios estacionales de la energía y la potencia correspondientes a usuarios con subsidios para calcular los valores de la categoría General, cuando debían aplicarse los precios específicos de ese segmento.

Subsidios: cómo impacta la corrección tarifaria Como consecuencia de esa equivocación, el ENReGE dispuso reemplazar los valores expresados en pesos por kilovatio hora ($/kWh) para los cuatro segmentos de consumo de la tarifa General. Los nuevos valores quedaron fijados en 252,091 $/kWh para el segmento G1, 269,343 $/kWh para el G2, 258,544 $/kWh para el G3 y 255,926 $/kWh para el G4, en reemplazo de los montos que habían sido publicados originalmente.

El organismo aclaró que la medida no implica una nueva actualización tarifaria, sino la rectificación de un "error material" detectado en la resolución anterior. La normativa invoca el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, que permite corregir errores de hecho o aritméticos sin modificar el contenido sustancial de un acto administrativo.

La resolución ordena además notificar formalmente a Edenor y a las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores registradas, para que tomen conocimiento de la modificación y apliquen los valores corregidos en los cuadros tarifarios correspondientes.