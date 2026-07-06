El riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei y cerró en 408 puntos básicos

En el comienzo de una nueva semana financiera en la Argentina, el riesgo país bajó a los 408 puntos básicos y las acciones subieron. Todo se dio en el marco de la presentación del programa financiero del gobierno de Javier Milei hasta el año 2027.

Fue el propio ministro de Economía , Luis “Toto” Caputo, quien lo dio a conocer y sostuvo, previendo un segundo mandato de Milei, que el objetivo para “el fin del segundo mandato de Javier Milei es que Argentina sea investment grade”. En este sentido, aseguró que el regreso del país a los mercados internacionales no es un objetivo, sino “una opción” gubernamental.

En este contexto, según supo la Agencia Noticias Argentinas , este lunes el riesgo país cayó a los 408 puntos básicos, marcando el piso más bajo en la era Milei. Antes, había llegado a los 403 el 24 de abril de 2018.

También fue una jornada positiva para los ADR y las acciones de las compañías argentinas que se negocian con dólares en Wall Street, y se extendieron las ganancias. Éstas fueron lideradas por los títulos bancarios, con BBVA (+7,5%) y Banco Supervielle (+6,9%) entre los primeros lugares.

¿Cómo fue la jornada para los bonos argentinos?

En promedio, los bonos soberanos en dólares, como los Globales y los Bonares, aumentaron 0,2%.

¿Qué dijo el ministro Caputo?

El ministro Luis Caputo señaló: “Hay que entender que desde el día uno este es un Gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones”. Asimismo, marcó que “la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada”.

En relación a esto, resaltó que “los intereses se pagan con superávit fiscal” y contó que “la mayoría refinancia capital e intereses, nosotros solo refinanciamos el capital. Esto es importante porque la deuda se mide entre cantidad de deuda y PBI. Si la deuda es creciente esa ratio aumenta y te vuelve intertemporalmente insolvente. En el caso nuestro no hay opción y lo que siempre se ha decidido es que el ratio deuda-PBI sea cada vez más bajo para ser intertemporalmente solvente. Manteniendo deuda y cancelando, ese ratio se hace menor y el peso de la deuda respecto de la economía es cada vez más bajo”.

Argentina y su relación con los mercados internacionales

Por otro lado, Caputo indicó: “el programa tiene opcionalidad. Es un programa conservador. Hay muchas cosas que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y hay otra que es salir a los mercados este año y el año que viene. Pero puede ser una opción. Para nosotros es una opción más, no un objetivo”, en relación a la posibilidad de la colocación de nuevos bonos en el exterior.

A su vez, sumó que “refinanciar a una tasa cada vez más baja es muy importante. Nos estamos financiando al 6% a 10 años. La menor tasa significa tener un menor esfuerzo fiscal. O tener mayor superávit para seguir bajando impuestos. Es positivo para ir reduciendo la dependencia que Argentina tuvo de Wall Street”. Y sostuvo que “el orden macroeconómico blinda al país de shocks externos o internos”.

¿Cómo les fueron a los activos argentinos este lunes 6 de julio?

La semana comenzó de manera positiva. Los activos argentinos marcaron un alza contenida por el moderado avance de las acciones de los Estados Unidos, ya que, en la medida que disminuía la presión en el sector tecnológico, los precios del petróleo fueron estabilizándose. De esta forma, los inversores evaluaron la posibilidad de la publicación de los datos económicos en Estados Unidos con el fin de obtener información en relación con la economía, así como la posible suba de tasas de interés.

El Nasdaq Composite subió 0,8%, el S&P 500 0,5% y el Dow Jones Industrial Average 0,2%. Además, en cuanto a las acciones tecnológicas, éstas impulsan las ganancias mostrando confianza dentro del sector de la inteligencia artificial, luego de la baja de las acciones de semiconductores en la última parte del mes de junio.

En este sentido, Hon Hai, quien le provee a Nvidia (+0,9%), pero también es conocido como Foxconn (+5%), dio a conocer en el cierre del fin de semana que hubo un incremento de las ventas el último trimestre por encima de lo esperado. Al respecto se sabe que esto enfocó la atención en los resultados del trimestre de la empresa Samsung Electronics, con el 2,8% positivo, que se dará a conocer mañana, para lo cual se aguarda un aumento de 18 veces en sus ganancias de manera interanual para el mayor fabricante a nivel planeta de chips de memoria, imponiéndose a las ventas del pasado año 2025.

¿Qué sucedió con el precio del petróleo internacional?

Por su lado, los precios del petróleo mostraron una caída del 0,2%. El barril de Brent llegó a los 72 dólares para el mes de septiembre, luego de que el grupo OPEP+ decidiera incrementar su producción, al tiempo que los flujos se volvieran a activar mediante el Estrecho de Ormuz, tras su reapertura, mostrando alivio respecto de la preocupación en relación con las posibles presiones inflacionarias.

Por último, en el área macroeconómica, la atención estuvo puesta en los datos del sector de servicios de Estados Unidos, con el fin de obtener información sobre el ámbito económico. Todo, luego de que el informe de empleo de junio modificara las expectativas en relación con los tipos de interés, lo cual prepara el espacio destinado a la publicación de las actas de la primera reunión de la Reserva Federal del miércoles de Kevin Warsh.