Wall Street: las acciones se mueven al alza, los bonos operan mixtos y el riesgo país sube

Los activos argentinos que operan en Wall Street se mueven con tendencia al alza. En la plaza local, el Merval sube.

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Los activos argentinos en Wall Street se mueven con tendencia alcista en la última rueda de la semana. Los ADRs operan en verde y los bonos mixtos. En ese contexto, el riesgo país sube. En la plaza local, el Merval cotiza al alza.

La deuda soberana en dólares opera mixta, con alzas de hasta 0,5% como el Global 2046. Los bonos bajo legislación local se muevne con subas generalizadas de hasta 0,6%.

El riesgo país se ubica en 440 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 1%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en verde.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con mayorías al alza. La mayor suba la registra el ADR de Globant (+3,1%).